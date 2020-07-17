Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Россиянка перевела более шести миллионов рублей мошеннику, пообещавшему ей электромобиль из США

Подозреваемый задержан и заключён под стражу.

146

Фото © Pixabay

Жительница Набережных Челнов перевела более 100 тысяч долларов мошенникам, пообещавшим доставить ей электромобиль из Нью-Йорка. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошёл в феврале этого года. На одном из сайтов бесплатных объявлений женщина нашла информацию о продаже авто с доставкой из США. По тогдашнему курсу сумма перевода составила свыше шести миллионов 350 тысяч рублей.

Спустя три недели после того, как деньги поступили на счёт, челнинке сообщили, что автомобиль якобы уже погружен на паром и она сможет получить его через три месяца. Но затем связь с продавцом оборвалась. Покупательница обратилась в компанию перевозчика, где ей сказали, что никакого электромобиля на паром не принимали.

Полиция возбудила уголовное дело и установила подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 34-летний житель Москвы, которого задержали в Подмосковье.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники украли 17 айфонов, положив в коробки сахар.

Выбор редакции

Loading...