Россиянка перевела более шести миллионов рублей мошеннику, пообещавшему ей электромобиль из США

Жительница Набережных Челнов перевела более 100 тысяч долларов мошенникам, пообещавшим доставить ей электромобиль из Нью-Йорка. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошёл в феврале этого года. На одном из сайтов бесплатных объявлений женщина нашла информацию о продаже авто с доставкой из США. По тогдашнему курсу сумма перевода составила свыше шести миллионов 350 тысяч рублей.

Спустя три недели после того, как деньги поступили на счёт, челнинке сообщили, что автомобиль якобы уже погружен на паром и она сможет получить его через три месяца. Но затем связь с продавцом оборвалась. Покупательница обратилась в компанию перевозчика, где ей сказали, что никакого электромобиля на паром не принимали.

Полиция возбудила уголовное дело и установила подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 34-летний житель Москвы, которого задержали в Подмосковье.

— В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.