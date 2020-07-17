"Ему повезло больше". Лукашенко позавидовал иммунитету Мишустина к CoViD-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время сегодняшней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предположил, что коронавирус в республике менее заразный.
Встреча белорусского лидера с российской делегацией перед заседанием глав правительств стран ЕАЭС прошла без масок. Мишустин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись. Глава республики отметил, что российскому премьеру хоть и было трудно, но повезло: он уже переболел коронавирусом.
— Он сейчас не заболеет, и никого не заразит, — сказал Лукашенко.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что каждый день сдаёт тест на коронавирус. Белорусский президент смеясь отметил, что вовсе не заставляет его это делать.
— В Беларуси вирус менее вирулентен, — отреагировал на это Мишустин.
— Вот! Понял? — обратился к послу Лукашенко.
Напомним, 30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина выявили коронавирус. Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и назначил и.о. премьера первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова. Глава кабмина проходил лечение в больнице, но постоянно находился на связи с коллегами. На последних этапах лечебного процесса он даже проводил заседание в формате видеоконференции.
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