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"Ему повезло больше". Лукашенко позавидовал иммунитету Мишустина к CoViD-19

Глава республики полагает, что российский премьер уже не заболеет и никого не заразит.

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Видео © Телеграм-канал "Пул первого"

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время сегодняшней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предположил, что коронавирус в республике менее заразный.

Встреча белорусского лидера с российской делегацией перед заседанием глав правительств стран ЕАЭС прошла без масок. Мишустин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись. Глава республики отметил, что российскому премьеру хоть и было трудно, но повезло: он уже переболел коронавирусом.

Он сейчас не заболеет, и никого не заразит, — сказал Лукашенко.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что каждый день сдаёт тест на коронавирус. Белорусский президент смеясь отметил, что вовсе не заставляет его это делать.

В Беларуси вирус менее вирулентен, — отреагировал на это Мишустин.

Вот! Понял? — обратился к послу Лукашенко.

Напомним, 30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина выявили коронавирус. Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и назначил и.о. премьера первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова. Глава кабмина проходил лечение в больнице, но постоянно находился на связи с коллегами. На последних этапах лечебного процесса он даже проводил заседание в формате видеоконференции.

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