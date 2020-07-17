"Ему повезло больше". Лукашенко позавидовал иммунитету Мишустина к CoViD-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время сегодняшней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предположил, что коронавирус в республике менее заразный.

Встреча белорусского лидера с российской делегацией перед заседанием глав правительств стран ЕАЭС прошла без масок. Мишустин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись. Глава республики отметил, что российскому премьеру хоть и было трудно, но повезло: он уже переболел коронавирусом.

— Он сейчас не заболеет, и никого не заразит, — сказал Лукашенко.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что каждый день сдаёт тест на коронавирус. Белорусский президент смеясь отметил, что вовсе не заставляет его это делать.

— В Беларуси вирус менее вирулентен, — отреагировал на это Мишустин.

— Вот! Понял? — обратился к послу Лукашенко.