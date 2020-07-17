Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего огромную сумму для врачей

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, которому удалось собрать 32 миллиона фунтов стерлингов (это около $41 млн, или 2,9 миллиарда рублей) для британских врачей, лечащих больных с коронавирусом. Он получил почётное звание полковника Вооружённых сил Великобритании, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Торжественная церемония прошла во дворе Виндзорского замка. Там королева с супругом находятся в особых условиях безопасности из-за пандемии коронавируса. Во время этого ритуала чётко соблюдалась социальная дистанция. Мур приблизился к Елизавете II ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеча мечом своего отца Георга VI.

Том Мур служил во время Второй мировой войны в Индии и Бирме, вышел в отставку в звании капитана. Известность ветеран получил после того, как начал сбор денег на нужды британских врачей во время пандемии. Для привлечения внимания в апреле он опубликовал в Сети свою фотографию и пообещал пользователям на ходунках пройти 100 кругов по саду.

В итоге он перевыполнил план и прошёл 200 кругов. Акция Мура вызвала такой резонанс, что ему удалось собрать более 32 миллионов фунтов вместо планируемой одной тысячи.