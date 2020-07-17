Дзюбу и Азмуна предложили наказать за шуточную имитацию полового акта в раздевалке

Двух игроков "Зенита" - Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна – нужно отстранить от участия в матче Кубка России против "Спартака". Об этом заявил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили. Поводом стало недавнее скандальное видео, как Дзюба и Азмун во время празднования победы в чемпионате, будучи в раздевалке, шуточно имитируют половой акт. В течении пары секунд были показаны характерные движения тела.

— Давайте смотреть на то, что эти люди сделали. В этом вся суть. Ведь наказания зависят от степени виновности... Но нельзя закрывать глаза и на поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, — сказал Кавазашвили в интервью газете "Советский спорт".

Он считает, что обоих нужно оштрафовать на 300 тысяч рублей.