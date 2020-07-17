Блогерам не положено. Мать-одиночку лишили пособия по уходу за сыном-инвалидом

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Мать-одиночку в Краснодаре лишили пособия по уходу за сыном-инвалидом из-за того, что она стала блогером. В Пенсионном фонде посчитали, что девушка "трудоустроилась", а потому не имеет больше права на выплаты. По словам блогерши, её доход в Интернете за три месяца составил всего восемь тысяч рублей.

Станислава рассказала, что её ребёнку Жене уже шесть лет и четыре года назад ему диагностировали аутизм. В конце прошлого года она решила публично писать о темах, связанных с этим непростым заболеванием, адаптацией, занятиями, методиками.

В феврале блог на "Яндекс.Дзене" достиг порога монетизации. В текстах появились рекламные баннеры, и начала начисляться небольшая оплата.

— За три месяца подключённой монетизации у меня получилось чуть больше восьми тысяч рублей. В мае мне не пришло пособие для нетрудоустроенных родителей инвалида. Как оказалось, после дальнейшего контакта с Пенсионным фондом оно было снято, так как любая разовая работа, любой доход юридически приравнивается к трудоустройству. Также Пенсионный фонд прислал письмо и квитанцию на возврат 20 тысяч рублей за переплату за прошедшие два месяца, — пожаловалась Станислава.

Адвокат Александр Трещёв прокомментировал Лайфу сложившуюся ситуацию. Он уверен, что ПФР превысил свои полномочия. Ведь Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека.

— Так какое же в этом случае было нарушение (у Станиславы. — Прим. ред.)? Ровным счётом никакого, и не задача Пенсионного фонда следить за тем, что и как делают люди, а сосредоточиться на том, что им предписывает закон, — подчеркнул юрист.