От 30 и меньше. Какие пособия и льготы сейчас могут получить молодые семьи

Не все молодые семьи знают, что имеют право на дополнительные пособия при рождении детей. Суммы могут приближаться к 200 тыс. рублей. К тому же семьям сейчас стало легче купить жильё на льготных условиях и получить компенсацию за ипотеку.

Молодым семьям сейчас предоставляют льготы на федеральном и региональном уровнях. Среди них можно выделить достаточно крупные дополнительные пособия на рождение детей и жилищные компенсации.

— Если обоим супругам меньше 30 лет и они зарегистрированы в Москве по месту жительства, то они могут претендовать на дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребёнка молодым семьям. Так, сейчас на первого ребёнка оно составит 88 395 рублей, на второго — 123 753 рубля, на третьего — 176 790 рублей, — рассказала юрист Анастасия Гурина.

Как пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко, размер этого пособия непостоянный и от года к году меняется. Сумма зависит от установленной величины прожиточного минимума в городе. При рождении первого ребёнка выплачивают пять прожиточных минимумов, второго — семь, третьего и последующих — десять.

На официальном сайте мэра Москвы mos.ru поясняются критерии получения пособия. Тут есть несколько важных нюансов. Во-первых, семья сможет получить выплату, если в Москве на момент рождения ребёнка был зарегистрирован хотя бы один из родителей. Во-вторых, обратиться за пособием можно в том случае, если малышу ещё не исполнился год.

Ещё один нюанс касается супругов, у которых есть дети от предыдущих браков. Когда устанавливается, какой по очереди в семье появился ребёнок, то учитываются все дети, рождённые или усыновлённые его матерью. В том числе и внебрачные. Правда, при условии, что они проживают в этой семье.

Что касается детей мужа, то тут порядок несколько иной. Они учитываются только в том случае, если до рождения ребёнка, на которого будет назначаться пособие, брак его родителей уже был зарегистрирован. При этом дети мужчины от предыдущих отношений проживают в его новой семье.

Надо отметить, что это дополнительная мера поддержки. Её оказывают помимо выплаты всех других пособий, которые полагаются семьям с детьми вне зависимости от возраста родителей.

К тому же есть целый ряд жилищных программ, в которых могут участвовать в том числе и молодые семьи. Например, государство может частично или полностью погасить обязательства по ипотеке. Как отметила Анастасия Гурина, такое право получили семьи, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребёнок или последующие дети. Они могут рассчитывать на погашение ипотеки. Правда, есть ограничения по сумме — не более 450 тысяч рублей.

По словам Анастасии Гуриной, воспользоваться этой мерой государственной поддержки можно только один раз и по отношению только к одному ипотечному кредиту. Кстати, он может быть взят не только на покупку квартиры. Можно рассчитывать на погашение ипотеки на жилой дом или земельный участок под его строительство.