Проблема с чужого плеча. На чём обманывают в секонд-хендах

Для вин­та­жа и се­конд-хен­дов наступают благодатные времена. Из-за пандемии денег у людей стало меньше, а желание одеваться и красиво выглядеть будет всегда.

Данные системы эквайринга Московского кредитного банка (МКБ) подтверждают растущий интерес населения к секонд-хендам. Выручка таких магазинов в России за первое полугодие 2020 года оказалась в 1,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Обман в кармане

— Обман в рознице, к сожалению, частое явление. Особенно если речь идёт не о новом товаре, а о б/у. Это значит, что здесь нужно быть более внимательным к деталям и нюансам, — говорит старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По её словам, секонд-хенды в России занимают отдельную рыночную нишу. Интерес к этой отрасли был и есть всегда. Нельзя сказать, что он бешеный, но своя целевая аудитория у такой одежды есть.

— И вряд ли именно эту целевую аудиторию занимает вопрос, оригинал они приобретают или подделку, — считает Анна Бодрова. — Покупателя больше интересует качество вещи и её цена. У подделки под бренд, как правило, есть нюансы в швах, раскрое самого изделия, качестве ткани. Обычно это хорошо видно — значит, придирчивый покупатель точно сможет заметить разницу.

Мелкие дефекты На полки стоков часто попадают хорошие новые вещи, при этом достаточно неплохого качества. Но не стоит верить первому поверхностному взгляду. Такие вещи часто скрывают какой-то дефект. Бывает, что недостатки совсем небольшие, а иногда из-за них покупку можно сразу пустить на тряпки.

Неяркий свет скрывает недостатки Въевшиеся пятна, сломанные молнии, дыры на ткани, отсутствие фурнитуры. Блёклое освещение в магазине и в примерочных не даёт сразу же увидеть такие недостатки. Неприятная тайна раскрывается уже дома.