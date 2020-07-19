Тарифы и штрафы. Что нового ждёт автомобилистов с 1 августа

С 1 августа 2020 года в России вводится новый штраф — за отсутствие диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра. Он составит 2000 рублей. Если раньше штраф 500–800 рублей выписывался только таксистам, водителям автобусов и грузовиков, то теперь это правило распространяется на всех автомобилистов, у которых своевременно не пройдено ТО.

Как рассказал Лайфу ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр Парфенон" Павел Уткин, возить с собой диагностическую карту совсем не обязательно. Инспектор ДПС не вправе просить предъявить ему карту в бумажном варианте. Так же, как и применять санкции за её отсутствие. Определять нарушителя будут по базе, в которой содержится информация о том, когда автомобиль прошёл ТО. Если срок истёк, водитель будет оштрафован на две тысячи рублей.

Наложить штраф за непройденное ТО могут хоть каждый день. Единственное ограничение — не чаще одного раза в сутки. Поэтому, если на следующий день, по истечении 24 часов с момента штрафа, водитель попадается ещё раз, его опять оштрафуют. И так будет до тех пор, пока он не сделает ТО и запись об этом не попадёт в базу Павел Уткин, ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр Парфенон"

Технический директор агрегатора технической помощи и эвакуации МЭТР Денис Голосюк говорит, что проверить прохождение ТО могут и электронные системы с помощью дорожных камер. Информация о прохождении ТО и выдаче карт теперь находится в базе ЕАИСТО — новый регламент обязывает станции техосмотра передавать туда данные.

Денис Голосюк обратил внимание на то, что понятие "просроченный ТО" законодательно не прописано. Для сравнения он привёл в пример полисы ОСАГО: если указанный в нём срок действия ещё не кончился, полис остаётся у водителя. Если срок истёк, значит, водитель ездит без ОСАГО и будет наказан рублём.

— С диагностической картой та же история. Не прошли ТО, не получили карту, соответственно, ждите штрафа в 2000 рублей. При этом до 30 сентября этого года договор по ОСАГО можно заключать без диагностической карты. Мера временная, и вызвана она пандемией, — говорит Денис Голосюк.

Порядок прохождения техосмотра указан в Федеральном законе № 170. Для легковых авто, грузовиков (до 3,5 тонны) и мотоциклов 3–7 лет периодичность ТО — раз в два года. Легковые автомобили старше семи лет, мотоциклы, грузовики до 3,5 тонны подлежат техосмотру ежегодно. Этот же интервал распространяется на грузовики весом выше 3,5 тонны, авто спецслужб и автошкол.

Изменения по ОСАГО

Ещё одно новшество, которое будет ждать автомобилистов, правда, чуть позже — с 24 августа, — это изменения стоимости ОСАГО. Минимальная и максимальная стоимость ОСАГО для легковых автомобилей физлиц изменится на 10%. По словам Дениса Голосюка, сегодня минимальная базовая ставка полиса составляет 2746 руб., а снизится до 2471 рубля. Максимальная ставка равна 4942 рублям и вырастет до 5436 рублей. В отношении легковых авто юридических лиц коридор ставок изменится на 20%, а машин такси — на все 30%.

Руководитель управления страховых рейтингов ООО "Национальное рейтинговое агентство" Татьяна Никитина говорит, что страховые компании могут устанавливать свои базовые ставки в пределах этого диапазона.

— Расширение коридора позволит снизить стоимость полиса для аккуратных водителей и повысить для тех, чей стиль вождения характеризуется повышенным уровнем риска. Помимо базовой ставки, на итоговую стоимость полиса влияют и коэффициенты, — говорит Татьяна Никитина.

Изменения по ОСАГО делаются для того, чтобы все платили по-разному, индивидуально, поясняет Денис Голосюк. Сейчас стоимость полиса рассчитывается на основе пяти факторов: региона регистрации, возраста водителя и его стажа, мощности двигателя автомобиля, а также "аварийности" водителя — то есть как часто он попадает в ДТП.

Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, считает хорошей идею с расширением тарифного коридора.

— Во-первых, на данный момент он крайне узкий, из-за чего страховщики лишаются возможности подстраиваться под водителей. Во-вторых, в текущих условиях осторожные водители, по сути, вынуждены оплачивать расходы компаний за излишне аварийных граждан. Более гибкий тариф позволит устранить данную несправедливость: стоимость страховки для добропорядочных водителей должна будет снизиться, а для тех, кто часто попадает в аварии или серьёзно нарушает правила движения, увеличится, — отметил Геннадий Николаев.

По прогнозам эксперта, если итоги эксперимента окажутся положительными, то стоит ожидать дальнейшего увеличения тарифного коридора в будущем. Кроме того, страховые компании собираются учитывать лишь серьёзные нарушения, информация о которых будет поступать из ГИБДД: значительные превышения скорости, проезд на красный свет.