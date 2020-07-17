Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке. Какие есть риски для заёмщиков и что ждёт рынок недвижимости

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов. Теперь он составит не 15, а 10% от стоимости жилья. Для тех, кто хочет получить ипотечный кредит без подтверждения дохода и занятости, размер первого взноса банк снизил с 50 до 30%. Изменения не распространяются на государственные программы, военную ипотеку и ипотеку на загородную недвижимость.

В середине июня Сбербанк также снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20 до 15% от стоимости новостройки. А в начале июля он снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка на приобретение готового жилья теперь составляет 7,3% годовых при учёте специальных условий банка.

Эксперты отмечают, что снижение минимального первоначального взноса для ипотечного заёмщика очень важный параметр, на который ориентируются клиенты при выборе банка. Сейчас финансовые организации активно снижают требования для клиентов по ипотеке, поскольку необходимо поддержать потребительский спрос на рынке недвижимости. От того, насколько активно будут граждане приобретать жильё, зависит экономическое положение целой отрасли — строительства. А также смежных направлений: производства строительных и отделочных материалов, сантехники и мебели, грузоперевозок, услуг риелторов.

Также от динамики ипотечного кредитования зависят параметры выполнения национального проекта "Жильё и городская среда", говорит Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. По его словам, если в стране строится около 100 млн кв. метров жилья ежегодно, то на эти квартиры должен быть спрос.

— Потому ЦБ РФ снизил ключевую ставку, а следом и банки начали снижать ставки по ипотеке. Для этого предложена программа льготного кредитования на новое жильё — под 6,5%, а также есть целый ряд действующих программ (для сельских жителей, населения Дальнего Востока, молодых специалистов, военнослужащих). Везде ставки значительно ниже среднерыночных — от 1 до 5%. Поэтому и снижение порога минимального взноса для клиентов крупнейшего банка страны логично. Это может привлечь дополнительно от 7 до 10% новых заёмщиков, что поддержит спрос на жильё после волны пандемии, — говорит эксперт.

О правильности решения по снижению первоначального взноса говорит и директор по продажам "НДВ – супермаркет недвижимости" Ирина Туманова. Правда, к колоссальным изменениям на рынке, по словам эксперта, оно не приведёт.

Так, на рынке уже давно есть банки, которые кредитуют клиентов по двум документам с первоначальным взносом от 30%, точно так же, как и заёмщиков с подтверждённым доходом от 10%. Другой вопрос, что это не бесплатно. Клиент платит за пониженный первоначальный взнос повышенной процентной ставкой по кредиту.

— Таковы правила, если банк устанавливает размер взноса ниже рекомендованного Центробанком РФ, а это 20%. К тому же кредитору необходимо под такого клиента увеличить свои резервы, что является расходной частью процесса. Поэтому он компенсирует её высокой ставкой кредитования, — объяснила Ирина Туманова.

По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Алексея Коренева, данный шаг от Сбербанка несёт в себе немалые риски, так как низкий первоначальный взнос открывает путь к ипотечным займам населению с доходами, которые или относительно невелики, или неустойчивы, или вовсе не подтверждены. При всём при этом эксперт отмечает, что Сбербанк, являясь крупнейшим банком в нашей стране, может позволить себе эти риски. В случае резкого роста просроченной задолженности по "плохим" кредитам Сбербанк получит от государства помощь. На что иные банки рассчитывать не могут.

— Насколько значимо снижение первоначального взноса для заёмщика? Зависит от заёмщика. Кто-то легко может внести и половину стоимости кредита. А кто-то с трудом дотягивает до пресловутых 10–15%, да и то с использованием материнского капитала. Но данный шаг откроет дорогу к ипотечным кредитам очень большой доле потенциальных заёмщиков, у которых ранее не было возможности взять кредит, — говорит Алексей Коренев.