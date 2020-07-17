Пенсионерам разрешили возврат долгов частями. Новые правила

До 1 июня 2022 года у пенсионеров-должников взыскание денег по судебным решениям будет производиться в рассрочку. Соответствующий закон в третьем — окончательном — чтении приняла Государственная дума. В новых правилах разбирался Лайф.

Итак, согласно закону, возможность выплатить свой долг по кредиту частями предоставляется тем гражданам, кто получает пенсию по старости, инвалидности или из-за потери кормильца, при этом размер этой пенсии не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В большинстве регионов РФ данная величина совпадает с федеральной (с 01.01.2020 составляет 12 130 рублей).

Немаловажным условием получения рассрочки является и то, что она положена только тем пенсионерам, у которых нет других источников дохода, кроме пенсии, а общий размер задолженности по кредиту не превышает одного миллиона рублей. При этом отсрочку можно получить только по кредитам, которые взыскиваются приставами в порядке исполнительного производства, на долги по ЖКХ и налогам она не распространяется.

Решение вполне себе своевременное. Согласно данным приставов, принудительные меры по взысканию долгов в настоящее время осуществляются в отношении 1,6 миллиона пенсионеров. Они задолжали банкам более 332 миллиардов рублей.

Как получить рассрочку

Положения закона будут применяться к исполнительным документам, которые поступят к приставам до 1 октября 2020 года. В этом случае исполнитель, получив заявление от должника-пенсионера, сможет вынести постановление об однократной рассрочке. Долг будет погашаться равными частями ежемесячно, начиная с месяца, следующего за тем, в котором принято решение о рассрочке, при этом приставы должны будут снять арест с имущества, вернуть водительские права (если они отбирались за долги).

Особое внимание — к графику погашения долга. Этот документ пенсионер-должник составляет самостоятельно и подаёт в ФССП одновременно со своим заявлением о рассрочке. При нарушении должником графика погашения рассрочка будет отменяться. Кроме того, законом предусмотрено, что на период рассрочки в отношении пенсионеров-должников не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с осмотром, арестом и изъятием движимого имущества (кроме транспортных средств). Но наложение запрета на отчуждение имущества возможно.