Новый НДФЛ: дополнительные 2% придётся заплатить не только богатым

С 1 января следующего года для тех, кто получает свыше пяти миллионов рублей в год (более 417 тысяч в месяц), подоходный налог вместо 13% составит 15%. Предполагается, что платить его будут только состоятельные сограждане, а деньги пойдут на лечение детей. Впрочем, когда соответствующие поправки будут приняты, это новшество может коснуться и обычных людей. Например, если они получат наследство и поспешат продать наследуемую недвижимость. Когда налог платить будет нужно, а когда получится сэкономить — разбирался Лайф.
Налог на проданное наследство
По разным причинам многие россияне сразу после вступления в наследство стараются как можно быстрее продать полученную ими недвижимость. Одни не хотят жить в старой квартире, а предпочитают покупку новой, на это к накопленным средствам планируют прибавить сумму, вырученную от продажи наследства. Другие просто хотят получить деньги для каких-то своих трат.
Согласно общему правилу, при получении недвижимости в наследство платить НДФЛ не нужно (п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ), но тем, кто принимает наследство, придётся оплатить госпошлину за выдачу свидетельства, что составит 0,3–0,6% от стоимости дома, квартиры и другого наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей (пп. 22 п.1 ст. 333.24 НК РФ). А вот в случае быстрой продажи унаследованной недвижимости к затратам на пошлину прибавится обязанность оплатить НДФЛ. Делать это придётся, если эта недвижимость будет в собственности наследника менее трёх лет (п. 3 ст. 217.1 НК РФ).
Когда налог можно не платить?
Только в том случае, если у гражданина было единственное жильё, полученное им, например, в наследство, и он, выдержав положенный срок, решил улучшить свои жилищные условия. Согласно Налоговому кодексу, если через три года после получения наследства гражданин решил приобрести более дорогую квартиру, а унаследованную продать в срок не более 90 дней после покупки новой, то НДФЛ на продажу старой (наследственной) квартиры уплачивать не нужно, так как фактически человек не получил доход от продажи, а потратил деньги на приобретение нового объекта, у него в собственности при этом так и останется единственное жильё.
А вот если вы поспешите продать наследуемое имущество, то с такой сделки придётся заплатить не менее 13% (такое положение действует уже сейчас). В случае если стоимость квартиры (то есть доход) превысит пять миллионов рублей — 15%. Отличие от продажи не наследуемой, а недавно купленной недвижимости в том, что при перепродаже налог будет исчисляться на полученную разницу между покупкой и продажей (фактический доход от сделки).
Как продать, но сэкономить?
По действующему законодательству собственники недвижимости после её продажи могут воспользоваться правом на налоговый вычет. Сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход в результате продажи недвижимости, составляет один миллион рублей. Имущественный вычет, о котором идёт речь, в отличие от вычета, который можно получить единожды в жизни при покупке жилья, можно применять неограниченное количество раз. Однако получить такой вычет налогоплательщик может только один раз в год (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).