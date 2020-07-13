Новый НДФЛ: дополнительные 2% придётся заплатить не только богатым

С 1 января следующего года для тех, кто получает свыше пяти миллионов рублей в год (более 417 тысяч в месяц), подоходный налог вместо 13% составит 15%. Предполагается, что платить его будут только состоятельные сограждане, а деньги пойдут на лечение детей. Впрочем, когда соответствующие поправки будут приняты, это новшество может коснуться и обычных людей. Например, если они получат наследство и поспешат продать наследуемую недвижимость. Когда налог платить будет нужно, а когда получится сэкономить — разбирался Лайф.

Налог на проданное наследство

По разным причинам многие россияне сразу после вступления в наследство стараются как можно быстрее продать полученную ими недвижимость. Одни не хотят жить в старой квартире, а предпочитают покупку новой, на это к накопленным средствам планируют прибавить сумму, вырученную от продажи наследства. Другие просто хотят получить деньги для каких-то своих трат.

Согласно общему правилу, при получении недвижимости в наследство платить НДФЛ не нужно (п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ), но тем, кто принимает наследство, придётся оплатить госпошлину за выдачу свидетельства, что составит 0,3–0,6% от стоимости дома, квартиры и другого наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей (пп. 22 п.1 ст. 333.24 НК РФ). А вот в случае быстрой продажи унаследованной недвижимости к затратам на пошлину прибавится обязанность оплатить НДФЛ. Делать это придётся, если эта недвижимость будет в собственности наследника менее трёх лет (п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

Когда налог можно не платить?

Только в том случае, если у гражданина было единственное жильё, полученное им, например, в наследство, и он, выдержав положенный срок, решил улучшить свои жилищные условия. Согласно Налоговому кодексу, если через три года после получения наследства гражданин решил приобрести более дорогую квартиру, а унаследованную продать в срок не более 90 дней после покупки новой, то НДФЛ на продажу старой (наследственной) квартиры уплачивать не нужно, так как фактически человек не получил доход от продажи, а потратил деньги на приобретение нового объекта, у него в собственности при этом так и останется единственное жильё.

А вот если вы поспешите продать наследуемое имущество, то с такой сделки придётся заплатить не менее 13% (такое положение действует уже сейчас). В случае если стоимость квартиры (то есть доход) превысит пять миллионов рублей — 15%. Отличие от продажи не наследуемой, а недавно купленной недвижимости в том, что при перепродаже налог будет исчисляться на полученную разницу между покупкой и продажей (фактический доход от сделки).

Как продать, но сэкономить?