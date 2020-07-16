Очередь за кредитами. На что уходят заёмные деньги россиян и кто их не получит

С наступлением лета и снятием ограничений россияне стали чаще обращаться за кредитами. Так, в бюро кредитных историй "Эквифакс" подсчитали, что количество заявок на кредиты в марте превышало показатель января на 16%, в апреле объём заявок от населения составил 95%, в мае — 88%, а в июне — 105%.

В то же время, как отметил генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин, число одобренных заявок на кредиты пока ещё находится на кризисном уровне: средняя доля одобрений заявок по всем видам кредитов снизилась почти на треть.

Как рассказал Лайфу директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, розничное кредитование только начинает приходить в себя после пандемии и говорить о полном восстановлении пока рано. У населения по-прежнему популярно всё то же самое, что и до пандемии коронавируса: потребительские кредиты, кредиты на покупку жилья, автокредиты.

— Мы видим, что в июне количество поданных заявок на кредит составило только 80% от уровня докарантинного марта. Действительно, в июне сегменты автокредитования и пос-кредитов почти вышли на докарантинные показатели — 97% и 96% от уровня марта 2020 года. Однако сегменты кредитных карт, ипотеки и потребкредитов пока ещё далеки от показателей начала года. В первую очередь это касается кредитных карт, спрос на которые в июне составил 69% от мартовских значений, — пояснил Алексей Волков.

Он также отметил тенденцию роста количества онлайн-заявок на кредиты. Например, число таких заявок на автокредит выросло на 30%. Ранее услуга оформления автокредита онлайн не пользовалась популярностью у населения, но карантин помог изменить ситуацию.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев объясняет популярность заявок на кредиты в июне отложенным спросом. По словам эксперта, за время самоизоляции многие граждане временно отказались от возможности брать займы, ожидая стабилизации ситуации с коронавирусом. Он также подчеркнул, что за кредитами обращаются граждане, которые отметили снижение уровня доходов, — они берут займы на покрытие ежедневных нужд.

— Восстанавливается спрос на кредиты и в микрофинансовых организациях. Там россияне берут деньги для туристических поездок. Однако до докризисных уровней, когда доля таких заявок достигала 4–6%, показатель вряд ли дойдёт. По опросам аналитических агентств, около половины заёмщиков решили отказаться от отпуска в этом году, ещё около 30% не уверены в завтрашнем дне и не готовы пойти на такие траты, — рассказал Артём Деев.

В результате эксперты ожидают, что даже при отсутствии второй волны коронавируса максимальная доля займов на отпуск текущим летом не превысит 3–4%. Артём Деев пояснил, что, по данным МФО, в большинстве случаев заёмщикам не хватает около 20–30 тысяч рублей на покрытие расходов: полученные деньги они собираются потратить на проезд (20%), проживание (30%), обеспечение ежедневных потребностей (40%) и на другие цели (10%).

Тем не менее аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк считает, что финансовая устойчивость заёмщиков не сильно пострадала. Несмотря на падение доходов потребителей и рост инфляции, происходило увеличение государственных социальных выплат в рамках федеральных программ, запущенных в результате негативного влияния последствий CoViD-19 на экономику.

По словам эксперта, снижение розничных продаж в апреле было чрезмерно резким. В мае по сравнению с апрелем 2020 года оборот розничной торговли увеличился лишь на 6,7%. Магазины после открытия предлагают значительные скидки, реализуя излишки товаров. С теми же факторами связан и рост среднего чека. Он отметил, что главным драйвером роста числа заявок на ипотечные кредиты стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ и запуск программ субсидирования ипотеки.

Что касается отказов в оформлении кредитов, то причины остались прежними.

— В период пандемии число заёмщиков, подпадающих под критерии банков для выдачи кредита, уменьшилось из-за того, что происходило увольнение части сотрудников с дальнейшим принятием на работу на те же должности (это касается в основном сферы услуг), уход сотрудников в неоплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска, снижение уровня оплаты труда за счёт урезания премиальных выплат, — рассказал Евгений Миронюк.