Субсидии за сорняк. Как избежать штрафов за борщевик и получить деньги на борьбу с ним

В июле в Подмосковье начинается третий этап борьбы с борщевиком. Впрочем, ядовитый сорняк сейчас серьёзная проблема не только для столичного региона, но и практически для всей страны. При этом мало кто знает, что за борьбу с борщевиком можно получить субсидии, а за бездействие положены штрафы до 1 млн рублей.

Обработку земель от борщевика в Московской области традиционно проводят в три этапа. Первый проходит в марте — апреле, второй — в июне, когда у растения появляются цветы, а сейчас наступает третий этап. В это время года борщевик начинает выбрасывать семена. В Министерстве сельского хозяйства Московской области уже сообщили, что в августе — сентябре подведут итоги обработки от борщевика. Если окажется, что собственники земли с сорняком не боролись, то им грозят серьёзные штрафы.

Кстати, это не пустые слова. В начале июля стало известно, что собственника земельного участка в Клину оштрафовали на 1 млн рублей из-за того, что на его территории оказался борщевик.

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— По закону убирать борщевик обязан собственник земли, на которой он растёт, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. — Это может быть владелец дачи, на которой вырос ядовитый сорняк, администрация населённого пункта, организация или должностное лицо. То есть, если на вашем участке растёт борщевик, именно вы и никто другой обязаны его устранить за свой счёт. Если земли принадлежат юридическому лицу или администрации, то сделать это должны именно они.

По словам Светланы Петриковой, сейчас сообщить о зарослях борщевика может любой человек, в том числе и сосед, и житель прилегающей территории, и вообще случайный прохожий. Для регистрации правонарушения может использоваться фото- и видеосъёмка. Предупреждать собственника о выезде контролёра никто не будет. Также необязательно его присутствие при составлении акта о правонарушении.

Светлана Петрикова перечисляет штрафы за борщевик в Московской области. Для физических лиц они составляют от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 20 до 50 тыс. рублей, а для юридических — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

— Но штрафовать власти собираются только злостных нарушителей, которым уже выдано предписание истребить растение, но они продолжают бездействовать, — пояснила Светлана Петрикова. — Для тех, кто хочет, напротив, помочь властям в борьбе с растением, предусмотрена программа субсидирования из расчёта 18 тыс. рублей за 1 гектар. Участниками программы могут стать как физические, так и юридические лица.

Программы по борьбе с борщевиком, меры поддержки и штрафы устанавливаются на региональном уровне, поэтому могут заметно отличаться. Есть ещё один нюанс: бывает, что хозяева честно пытаются устранить сорняк, но он вырастает снова и снова. В этом случае не лишним будет зафиксировать свои усилия по борьбе с растением — например, снять на видео, сохранять чеки на проведённые работы и закупку химикатов.

— Если собственник участка не может искоренить растение, штрафовать его не будут, но при этом нужно доказать, что попытки к устранению были приняты, — пояснила генеральный директор ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина.

Ликвидацию борщевика проводят тремя способами — химическим, механическим и агротехническим. Дачники могут бороться с ним следующим образом: опрыскивать очаги произрастания гербицидами, скашивать и убирать сухие растения, выкапывать корневую систему, обрабатывать почву.