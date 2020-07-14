Больше пенсии. Какие доплаты положены супругам к юбилею совместной жизни

Далеко не все люди, прожившие долгую жизнь в браке, знают, что к юбилею свадьбы могут получить денежную доплату. Причём речь идёт о весьма ощутимых суммах. Выплаты к юбилеям свадьбы предусмотрены на региональном уровне. Они могут значительно различаться.

— Такие выплаты можно рассматривать как весьма приятный презент к юбилею совместной жизни, — рассказал заслуженный юрист России, председатель центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьёв. — Их размер устанавливается региональными законодательными актами. Так, в Питере, ХМАО и Удмуртии величина выплат составляет одну тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 000 рублей.

По словам Ивана Соловьёва, в некоторых регионах для получения выплаты существуют дополнительные требования. Например, пенсия одного из супругов должна быть выше на 2,5 процента пенсии другого и они не должны быть официально трудоустроены. В других регионах юбилейный брачный стаж вознаграждается только чествованием с символическим подарком.

— В столице единовременные выплаты в связи с празднованием юбилейных дат супружеской жизни назначаются одному из супругов, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская. — Сумма устанавливается Правительством Москвы на дату юбилея супружеской жизни. Выплата назначается супругам, которые живут в столице, а также получают местную пенсию или пожизненное денежное содержание.

По словам Оксаны Красовской, на 2020 год установлен такой размер выплат. За 50 лет совместной жизни можно получить 21 120 рублей, за 55 и 60 лет — 26 400 рублей, а за 65 и 70 лет — 31 680 рублей.

Кстати, автоматически деньги не перечислят. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ не ранее чем за месяц до даты юбилея.

В Московской области выплаты чуть ниже, чем в столице. В связи с 50-летием совместной жизни там можно получить 5000 рублей, 55-летием — 6000 рублей, 60-летием — 7000 рублей, 65-летием — 8000 рублей, 70-летием — 9000 рублей.

— Срок выплаты установлен не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о назначении пособия к юбилею, — пояснила Оксана Красовская.

Точный размер и сумму выплат можно узнать в МФЦ, в органах соцзащиты или в администрации города. Кстати, получить единовременное пособие за юбилей можно и задним числом. Правда, тут есть свои ограничения. Как правило, выплата предоставляется супругам, если они подали заявление на её получение не позднее трёх лет со дня юбилейной даты. Но бывают случаи, когда срок выплат неограничен. Например, в Москве.

— Срок обращения за единовременной выплатой после даты юбилея не ограничен, — сообщается на портале mos.ru. — Поэтому юбиляры, которые не получали выплат в дни предыдущих юбилеев (но не ранее 1 января 2007 года), имеют право получить их в том размере, который был установлен на дату юбилея.