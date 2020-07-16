Когда и как банк заблокирует вашу карту. Новые правила

Госдума приняла законопроект со множеством поправок в закон №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов”, согласно которому банки больше не смогут просто отказывать гражданам в обслуживании, прикрываясь нормами “антиотмывочного” законодательства. В том, какие новые права получают клиенты банков, разобрался Лайф.

Сейчас банк вправе отказать в проведении любой банковской операции, заблокировать счет или карту клиента практически без объяснения причин. Согласно одобренному Госдумой документу банки (как впрочем, и другие организации, если они совершают операции с деньгами или имуществом) не смогут отказать в проведении клиентских операций, даже если клиент не представил документы, необходимые “для фиксирования информации” (эта фраза исключена из п.11 ст.7 115-ФЗ). То есть речь идёт о том, что банки не смогут прикрывать свой отказ запросом неких документов, например - доказывающих легальность происхождения денежных средств, вносимых при открытии счёта.

Нет черным спискам

Кроме того, согласно законопроекту утрачивают своё решающее значение “чёрные списки” от Центробанка. Сейчас ситуация такова, что если по какой-то причине (иногда по ошибке), клиент попал в эти “чёрные списки”, то ни один российский банк не открывает такому клиенту счёт. Этим пользуются отдельные недобросовестные банкиры, те самые, которые и отправили клиента в “чёрный список”. Сейчас вопрос выхода из этих списков, как правило, решается деньгами, но с введением поправок на основании одних только “чёрных списков” отказывать в обслуживании станет невозможно (п.13.3 ст.7 115-ФЗ).

Аргументы для отказа

Однако не стоит думать, что с введением поправок закон 115-ФЗ больше не работает. Меняется не суть закона, а порядок его применения. Возможность отказывать в операции у финансовых структур останется, только теперь им придётся аргументировано обосновывать свои подозрения “в отмывании” и сообщать о каждом таком случае в финмониторинг. При этом решение об отказе будет приниматься не операционным специалистом, а уполномоченном лицом банка или руководителем. Клиенту, которому отказали в открытии счёта, также должны будут в течении пяти дней сообщить: причины принятия такого решения, время принятия решения об отказе и кем это решение было принято, а также - каков порядок его обжалования.

Как не попасть в прицел

Впрочем, в поправках есть и новые ловушки. Предполагается, что не только банки должны проводить идентификацию клиентов. Теперь все организации, которые работают с деньгами или имуществом клиентов, должны проводить их идентификацию, например, при продаже клиентам любых ценных бумаг, паёв или страховых продуктов.

Технически, согласно поправкам, вносимым в ст. 7 115-ФЗ, если клиент не идентифицирован, то его обслуживание запрещается. И это не единственный “сюрприз” во вносимых поправках. Теперь банки будут документально фиксировать все случаи, когда клиент обратился в банк, а после сам отказался от договора с финансовой организацией. При этом сотрудники банка в своих документах должны будут указать причину фиксации информации об отказе клиента, например: у работников есть подозрение, что клиент испугался внутрибанковского контроля; или что клиент сам отказался от проведения сомнительной (по мнению работников банка) операции.