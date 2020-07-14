Банки теперь автоматически передают ваши секреты ФНС. Чем это грозит?

Пока в стране бушевала пандемия коронавируса, налоговые органы позаботились о введении нового регламента, обязывающего банки автоматически предоставлять информацию о своих клиентах в ФНС. Чего теперь ожидать от расширенных возможностей налоговиков?

Новые формы и форматы передачи автоматических сообщений от банков ФНС России утвердила приказом от 28 мая 2020 года № ЕД-7-14/354@. Теперь все кредитные организации обязаны сообщать налоговикам в автоматическом режиме об открытии и закрытии любого счёта или депозита, а также об открытии или закрытии электронного кошелька и ряде других операций. На днях, как стало известно Лайфу, руководство налоговой службы подвело итоги первого, тестового месяца.

— В целом тесты показали, что связь между банками и ФНС налажена успешно, теперь при любом вопросе к физическому лицу достаточно фактически одну кнопку нажать, чтобы увидеть все движения и по его банковским счетам, и по электронным кошелькам, — пояснил Лайфу один из участников эксперимента, работающий в ФНС России. — Новый регламент является продолжением того процесса, который был начат ещё год назад. Тогда были приняты обширные поправки в налоговое законодательство (закон № 325-ФЗ), и вот теперь для реализации этих мер увеличен перечень поводов и операций, о которых банки в обязательном порядке должны сообщать в налоговую.

Главное новшество системы в том, что все сообщения формируются и отправляются не по запросу со стороны ФНС, а автоматически попадают в базу налоговиков. И банки сами обязаны обновлять эти данные, например в случае изменения реквизитов.

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Автоматический Сбер

Как рассказал Лайфу менеджер одного банка из топ-10, первым о внедрении автоматической отправки форм позаботился Сбербанк, который сразу "зашил" отправку сообщений в свою операционную систему. И это в дополнение к уже действующей программе, призванной распознавать подозрительные счета и переводы, данные о которых тут же поступают в ФНС.

Главной составляющей действующей в Сбере с 2019 года программы является правило одновременной обработки двух баз: текущих счетов и телефонных контактов. В алгоритме заложено, что, если выполняется движение по счетам разных физических лиц, которые никогда ранее не общались по телефону (данные о контактах собираются автоматически через мобильное приложение), это сигнал либо о возможном мошенничестве, либо о незаконном предпринимательстве. Теперь к этому алгоритму добавилось правило обработки данных об источнике пополнения средств электронного платежа (например, электронных кошельков).

Банковская тайна не для налоговиков

— До лета 2020 года автоматический контроль был недоступен, но теперь выявлять возможные незадекларированные доходы стало намного легче, — похвастался Лайфу источник из ФНС России. — Банковские системы собирают и обрабатывают данные без всяких проверок и получения разрешений от вышестоящих инстанций.

По его словам, теперь ФНС получает уже обработанные данные, при этом банковские системы помечают как "подозрительную" информацию о движении средств между людьми, которые ранее между собой не общались; регулярные поступление и отправки любых круглых сумм (хоть 10 000 рублей) и, конечно, все зачисления и переводы свыше ста тысяч рублей (по вкладам сообщения тоже формируются, но с другим кодом).