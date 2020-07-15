Золото покидает Россию. Что будет с ценами на драгметалл

В апреле и мае 2020 года российские компании продали за границу золота на 3,55 миллиарда долларов. "Газпром" за этот же период экспортировал газ на 2,4 миллиарда долларов. В Банке России назвали этот показатель минимальным за квартал с 2002 года.

Причины снижения экспорта газа вполне объяснимы. Ещё в конце 2019 года европейские импортёры делали избыточные запасы. На тот момент были неопределённости с продолжением поставок российского газа по транзиту через Украину. Затем к снижению потребности в топливе привела тёплая зима. Следом началась пандемия коронавируса с уменьшением деловой и потребительской активности, а следовательно, и спроса на газ.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что ряд стран-импортёров пытаются диверсифицировать поставки, приобретая сырьё и в иных странах помимо России. В результате абсолютный объём экспорта природного газа в натуральном выражении упал в январе – мае до 73 тыс. тонн или на 23,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Таковы данные ФТС. По словам аналитика, уменьшение спроса привело к снижению и цены на газ. Поэтому экспорт за данный период сократился ещё сильнее — на 52,6%.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что увеличению экспорта золота способствовало решение Правительства России. Производителям фактически разрешили вывозить драгметалл в неограниченных количествах при наличии генеральной лицензии. По его словам, спрос на золото во время кризиса в мире вырос как на защитный актив. Одним из главных покупателей нашего драгметалла стала Великобритания.

Спрос на золото растёт на фоне высокого уровня неопределённости в глобальной экономике. Как объяснил директор "Академии управления финансами и инвестициями" Арсений Дадашев, по сути, сейчас мы наблюдаем повторение ситуации 2008 года. Тогда цены на металл рухнули одновременно с фондовыми котировками и начали восстанавливаться одновременно со стабилизацией рынка в ожидании возможного ухудшения ситуации в экономике. Он подчеркнул, что Россия сама производит более 300 тонн золота в год, однако покупать полностью весь этот объём не представляется возможным.

Если же говорить о котировках, то уже сейчас они близки к максимально высоким отметкам за всю историю — 1800 долларов за тройскую унцию. При этом Арсений Дадашев считает, что потенциал их дальнейшего движения ограничен: опытные инвесторы никогда не приобретают актив по рекордно высокой стоимости.

— Если денежная масса будет создаваться высокими темпами, то золото вполне может подорожать до 2000 долларов и выше. Для простых инвесторов покупка металла по текущим ценам выглядит более рискованной, чем, допустим, по прошлогодним ценам — около 1450 долларов. Что касается инвестирования, то сейчас, на мой взгляд, самое время взять паузу, оценить все потенциальные риски и, возможно, выбрать более интересные доходные инструменты, — говорит Арсений Дадашев.

Иное мнение по поводу инвестирования в золотой актив сложилось у Виталия Громадина, старшего аналитика "Фабрики инвестиционных идей" БКС. По его словам, золото по праву можно считать отличным инвестиционным активом в условиях низких реальных ставок. В США реальные ставки (доходность десятилетних государственных облигаций за вычетом инфляции) уже с февраля находятся в глубоком минусе (сейчас –0,7%). Виталий Громадин говорит, что на фоне столь низких доходностей инвесторы ищут защитные активы и золото с двухтысячелетней историей сохранения капитала выглядит отличной альтернативой.

— Поэтому инвестиционный интерес будет и дальше подстёгивать стоимость золота, которая на мировых рынках уже превысила $1800 за тройскую унцию. У драгметалла ещё есть понятный потенциал роста до $1900–2000 за тройскую унцию, — говорит старший аналитик.