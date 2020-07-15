Золото покидает Россию. Что будет с ценами на драгметалл

В апреле и мае 2020 года российские компании продали за границу золота на 3,55 миллиарда долларов. "Газпром" за этот же период экспортировал газ на 2,4 миллиарда долларов. В Банке России назвали этот показатель минимальным за квартал с 2002 года.
Причины снижения экспорта газа вполне объяснимы. Ещё в конце 2019 года европейские импортёры делали избыточные запасы. На тот момент были неопределённости с продолжением поставок российского газа по транзиту через Украину. Затем к снижению потребности в топливе привела тёплая зима. Следом началась пандемия коронавируса с уменьшением деловой и потребительской активности, а следовательно, и спроса на газ.
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что ряд стран-импортёров пытаются диверсифицировать поставки, приобретая сырьё и в иных странах помимо России. В результате абсолютный объём экспорта природного газа в натуральном выражении упал в январе – мае до 73 тыс. тонн или на 23,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Таковы данные ФТС. По словам аналитика, уменьшение спроса привело к снижению и цены на газ. Поэтому экспорт за данный период сократился ещё сильнее — на 52,6%.
Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что увеличению экспорта золота способствовало решение Правительства России. Производителям фактически разрешили вывозить драгметалл в неограниченных количествах при наличии генеральной лицензии. По его словам, спрос на золото во время кризиса в мире вырос как на защитный актив. Одним из главных покупателей нашего драгметалла стала Великобритания.
Спрос на золото растёт на фоне высокого уровня неопределённости в глобальной экономике. Как объяснил директор "Академии управления финансами и инвестициями" Арсений Дадашев, по сути, сейчас мы наблюдаем повторение ситуации 2008 года. Тогда цены на металл рухнули одновременно с фондовыми котировками и начали восстанавливаться одновременно со стабилизацией рынка в ожидании возможного ухудшения ситуации в экономике. Он подчеркнул, что Россия сама производит более 300 тонн золота в год, однако покупать полностью весь этот объём не представляется возможным.
Если же говорить о котировках, то уже сейчас они близки к максимально высоким отметкам за всю историю — 1800 долларов за тройскую унцию. При этом Арсений Дадашев считает, что потенциал их дальнейшего движения ограничен: опытные инвесторы никогда не приобретают актив по рекордно высокой стоимости.
— Если денежная масса будет создаваться высокими темпами, то золото вполне может подорожать до 2000 долларов и выше. Для простых инвесторов покупка металла по текущим ценам выглядит более рискованной, чем, допустим, по прошлогодним ценам — около 1450 долларов. Что касается инвестирования, то сейчас, на мой взгляд, самое время взять паузу, оценить все потенциальные риски и, возможно, выбрать более интересные доходные инструменты, — говорит Арсений Дадашев.
Иное мнение по поводу инвестирования в золотой актив сложилось у Виталия Громадина, старшего аналитика "Фабрики инвестиционных идей" БКС. По его словам, золото по праву можно считать отличным инвестиционным активом в условиях низких реальных ставок. В США реальные ставки (доходность десятилетних государственных облигаций за вычетом инфляции) уже с февраля находятся в глубоком минусе (сейчас –0,7%). Виталий Громадин говорит, что на фоне столь низких доходностей инвесторы ищут защитные активы и золото с двухтысячелетней историей сохранения капитала выглядит отличной альтернативой.
— Поэтому инвестиционный интерес будет и дальше подстёгивать стоимость золота, которая на мировых рынках уже превысила $1800 за тройскую унцию. У драгметалла ещё есть понятный потенциал роста до $1900–2000 за тройскую унцию, — говорит старший аналитик.
Что касается рынка природного газа, то Виталий Громадин назвал его слабым. Эксперт выразил мнению даже о вероятности ухода цен в Европе в отрицательную зону. Это произойдёт, если Катар решится на ценовую войну по примеру своего нефтяного соседа Саудовской Аравии, которая спровоцировала отрицательные цены на нефть этой весной. Динамика природного газа зависит от возвращения экономики к росту после разразившейся эпидемии, от погодных факторов (насколько холодная будет зима, что определяет спрос на отопление), а также от переговоров внутри ФСЭГ (Форума стран – экспортёров газа).