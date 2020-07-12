В чём главная проблема беспроводных наушников? Из-за неё люди покупают Xiaomi Mi Band, а AirPods — нет

Чтобы стать массовым, продукт должен быть доступен по цене, если это не iPhone. Беспроводные наушники — главный тренд в индустрии технологий после фитнес-браслетов и смарт-часов. Они популярны, но могли быть ещё более народными. Проблема в том, что бюджетные гарнитуры не соответствуют ожиданиям пользователей.

Доступные беспроводные наушники — это боль

В последние годы беспроводные наушники перестали быть труднодоступными. Они пошли по пути смартфонов, предложив вместе с флагманами более доступные модели, но попроще в плане функциональности. Xiaomi, Meizu и другие китайские бренды начали выпускать бюджетные модели за 1–2 тысячи рублей, а AliExpress наводнили гарнитуры от производителей-ноунеймов.

Эти устройства дают вам свободу от проводов, притом что заплатите вы столько же, сколько за нестыдную классическую гарнитуру, только взамен вы получите куда бОльшие проблемы, чем путающийся шнур. В недорогих устройствах бренды экономят на комплектующих и слабо оптимизируют программное обеспечение, поэтому они работают нестабильно.

Xiaomi Redmi AirDots. Фото © Xiaomi

Пример — Xiaomi Redmi AirDots за 1500 рублей в среднем. В отзывах на "Яндекс.Маркете" пользователи стабильно указывают, что у гарнитуры плохо работает микрофон и собеседник периодически его не слышит. И это, возможно, самая частая проблема бюджетной беспроводной гарнитуры.

— При разговоре звук отвратительный, ты слышишь отлично, а вот тебя слышно, будто ты далеко-далеко находишься где-то, и эхо отдаёт, — пишет Любовь П. в отзывах.

Другая проблема AirDots — датчик приближения. Он может не распознать, что вы надели или сняли наушник. Вставили его в ухо, а гарнитура не активировалась. Убрали в кейс, а музыка продолжает воспроизводиться. И вам придётся смотреть текущее состояние аксессуара на смартфоне.

Куда рациональнее купить проводную гарнитуру, доставляющую в разы меньше проблем. Стабильность важнее отсутствия проводов и большей мобильности.

Дорогие беспроводные наушники слишком труднодоступны, чтобы быть массовыми

Другая крайность — дорогие беспроводные наушники (от 12 тыс. руб.). В них стоят качественные микрофоны и датчики приближения, звук качественный. Самые дорогие модели предлагают фишки вроде активной системы шумоподавления и возможности сопряжения одновременно с двумя устройствами.

Беда в другом: эта гарнитура стоит почти как смартфон. И это ещё одна причина, по которой пользователям трудно освоить беспроводные наушники.

15 464 рублей — средняя стоимость смартфона в России, по данным "Связного". Для сравнения: Jabra Elite 75t на старте продаж стоили 13 990 руб., Huawei FreeBuds 3 — 11 990 руб., а AirPods Pro — все 21 990 руб. И расстановка сил вряд ли изменится в ближайшее время.

AirPods Pro. Фото © Phil Barker/Future Publishing via Getty Images

Причём мобильное устройство покупается на три-четыре года, это основное устройство человека в 2020 году, а наушники — приятное дополнение. Трудно представить, что человек купит беспроводную гарнитуру по цене мобильного устройства.

При этом средние показатели по регионам сильно разнятся. В Москве он составляет 23 668 рублей. В таком случае продажи беспроводных наушников будут расти по России неравномерно.

Как решить проблему производителям?

Совершенствовать бюджетные модели. Речь не идёт о флагманских возможностях вроде шумоподавления. Прежде всего они должны быть надёжными и стабильными. Не лагать, не подводить в ответственный момент, как в случае с нестабильной работой микрофона.

Такая история уже была в индустрии смартфонов. Китайские устройства деформировались из стыдных копий Apple и Samsung или лагающих устройств со слабейшим железом в народные девайсы и самые выгодные по соотношению цены и качества.

Это стало возможно, потому что бренды переосмыслили значение характеристики "убийца флагманов". С появлением Xiaomi это стали устройства среднего класса без фишек топовых устройств, но с высокими базовыми параметрами.

Фото © Phil Barker / Future Publishing via Getty ImagesAlex Tai / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Первый смартфон компании Phone Mi1 впечатлил базовыми характеристиками: четырёхдюймовый экран от Sharp, камера на 8 Мпикс, 1 Гбайт оперативной памяти, 4 Гбайт накопителя и аккумулятор с повышенной ёмкостью 1930 мАч. Спустя полгода вышел уже Xiaomi Mi 2. И он ворвался на рынок ещё агрессивнее, первым в мире получив флагманский процессор Snapdragon S4.