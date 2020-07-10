Вы переплачиваете, пытаясь сэкономить. Какой смартфон нельзя покупать — Honor или ноунейм с AliExpress?

В начальном ценовом уровне (до 10 тысяч рублей) разобраться сложнее всего — здесь самый широкий ассортимент смартфонов и брендов. Можно ли довериться известному производителю и лояльности людей к нему? Разобрались, насколько известный девайс лучше устройств от второстепенных марок.

В июле этого года компания Honor представила смартфон начального уровня 8S Prime по цене 8990 рублей за версию 3+64 Гб. Это самый начальный ценовой уровень, где требования к устройствам минимальны, отсутствие лагов — уже показатель качества устройства.

Эта же сфера — самая непонятная в индустрии смартфонов. Здесь обитает масса брендов-ноунеймов с AliExpress и "Яндекс.Маркета", которые пользуются популярностью у людей, привыкших экономить и заказывать онлайн из Китая.

Вместе с этим на стороне А-брендов лояльная аудитория и известность. Поэтому сравним новый Honor 8S Prime с тремя другими смартфонами начального уровня, но от B-брендов — BQ 6424L Magic O, Blackview A80 Pro и Hisense Rock 5 (7490, 8250 и 7990 рублей соответственно по "Яндекс.Маркету").

© Honor 1 / 4

Экран: за него можно не беспокоиться

— Honor 8S Prime предлагает безрамочный дисплей FullView с диагональю 5,71 дюйма, разрешением HD+ и плотностью пикселей 294 ppi. Технология — IPS.

— В BQ 6424L Magic O добавлен IPS-дисплей на 6,35 дюйма с разрешением HD+.

— В Hisense Rock 5 стоит экран IPS с диагональю 6,22 дюйма, разрешением HD+ и плотностью пикселей 271 ppi.

— В Blackview A80 Pro стоит экран с диагональю 6,49 дюйма, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9.

Как видим, дисплеи почти во всех устройствах начального уровня одинаковые, отличия заключаются лишь в диагоналях. Экраны перестали быть стыдными даже здесь. С технологией IPS цветопередача точная, а разрешения HD+ достаточно для передачи чёткой картинки.

Проблемы появлялись с TFT-экранами. У них была неточная цветопередача (как следствие — низкая контрастность) и узкие углы обзора (достаточно отклонить экран назад, и контрастность падала). Переход на IPS, возможно, лучшее решение производителей смартфонов начального уровня.

Итог: Honor, BQ, Hisense и Blackview предложили одинаково качественные экраны.

Аппаратное обеспечение: самый известный бренд сильнее всех сэкономил

Кадр из видео YouTube / MediaTek

— В Honor 8S Prime стоит чипсет Mediatek MT6761, в бенчмарке Antutu он набирает 56 445 баллов. Память — 3+64 Гб, доступно расширение до 512 Гб с помощью карты MicroSD. Сканер отпечатка пальца отсутствует, NFC нет.

— В BQ 6424L Magic O стоит процессор MediaTek 6763, устройство набирает 99 779 баллов. Объём памяти — 3+32 Гб, поддерживается MicroSD до 128 Гб. Сканер отпечатка пальца присутствует на задней панели корпуса, NFC есть.

— Hisense Rock 5 оснащён чипом Snapdragon 439, в тесте Antutu он выдал 78 282 очка. Объём оперативной памяти и накопителя составляет 4+64 Гб. Сканер отпечатка расположен на спинке корпуса, NFC отсутствует.

— Blackview A80 Pro работает на процессоре Mediatek Helio P25, в Antutu он набрал 98 066 баллов. Память — 4+64 Гб. Сканер отпечатка пальца наружный, NFC нет.

Как ни странно, здесь Honor 8S Prime проиграл. А-бренд предложил самый слабый процессор — BQ и Blackview почти вдвое мощнее. Это важно, даже если вы не играете в игры. Чем мощнее чип, тем быстрее загружаются приложения, шустрее интерфейс. 8S Prime явно самый медленный.

Также огорчило отсутствие сканера отпечатка пальца. Впрочем, Honor не единственный, его также нет в Redmi 8A, но этот смартфон стоит дешевле (4500 рублей за версию на 32 Гб накопителя). Отдельно отметим, что BQ — единственный смартфон с NFC.

Итог: Honor оказался слабее BQ, Hisense и Blackview.

Автономность: у Honor самый маленький аккумулятор, но делать выводы преждевременно не стоит

Слева направо: Lightning, микро-USB, USB-C. Второй — самый неудобный, никогда не входит в порт с первого раза. К сожалению, он самый популярный среди смартфонов начального уровня. Фото © Shutterstock

— Honor 8S Prime получил аккумулятор на 3020 мАч и порт микро-USB. Ёмкость маленькая, в 2020 году самая распространённая — 4000 мАч. Впрочем, для экрана на 5,7 дюйма с разрешением HD+ должно хватить для работы в течение дня.

— BQ 6424L Magic O получил аккумулятор на 3900 мАч, разъём — USB-C, что редкость для начального уровня, его можно втыкать обеими сторонами.

— В Hisense Rock 5 поставили батарею ёмкостью 5500 мАч, разъём для зарядки — микро-USB.

— Blackview A80 Pro оказался самым оптимальным устройством в плане характеристик. Объём аккумулятора — 4680 мАч, самое то для экрана на 6,49, порт — современный USB-C.

Время работы без подзарядки трудно вычислить на глаз. Автономность больше зависит от оптимизации энергопотребления, чем от параметров аккумулятора. По характеристикам девайс Honor опять последний. Впрочем, назвать худшим его трудно.

С одной стороны, дисплей HD+ потребляет меньше энергии, чем Full HD+. С другой — бюджетные смартфоны известны высоким расходом энергии в режиме ожидания. Причём журналисты и блогеры в обзорах могут этого не заметить, потому что подобные баги появляются не сразу. Возможно, 8S Prime — лучший в плане автономности, вся надежда на оптимизацию.

Также Honor не добавила удобный разъём USB-C, что плохо. В то время как B-бренд может привлечь ей аудиторию.

Итог: смартфон Honor оказался слабее BQ, Hisense и Blackview. Впрочем, его экран самый маленький, возможно, это оправданное решение.

Программное обеспечение: у известного бренда оно самое надёжное

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

— В Honor 8S Prime стоит Android 9 с оболочкой EMUI 9.0. Это стандартная прошивка для всех устройств Huawei и Honor.

— BQ работает на чистом Android 9 без дополнительных оболочек. Это упрощает задачу разработчикам — обновления должны приходить оперативнее.

— Hisense Rock 5 также получил стоковый Android 9.

— Blackview A80 Pro оснащён Android 9 с оболочкой от Blackview. Визуально отличия от стоковой версии можно найти лишь в мелочах — в шторке иконка настроек располагается не снизу, а сверху, и т.п.

Программное обеспечение — сильная сторона А-брендов. Мы не тестировали устройство, но опыт показывает, что надёжнее довериться известным маркам. Оно лучше оптимизировано, дольше поддерживается разработчиком, в нём меньше лагов, а ошибки оперативно исправляются.

B-бренды же стабильно игнорируют жалобы пользователей. Недавно владельцы Meizu жаловались на отсутствие обновлений во Flyme OS. И такое происходит с любым брендом со слабыми продажами — там производитель экономит не только на процессорах, но и на кадрах, а это отрицательно сказывается на поддержке.

В отзывах о Blackview A80 Pro пользователь указывает лаги как один из недостатков смартфона. Возможных причин две — слабое железо или плохая оптимизация программного обеспечения.

Итог: Honor надёжнее BQ, Hisense и Blackview.

Какие смартфоны брать выгоднее — А-брендов или B-брендов?

Фото © Getty Images

Первые. Важно учитывать, что известная компания несёт репутационные риски, продавая низкокачественный товар. И любой провал сильно бьёт по репутации, как было с Samsung и взрывающимся Galaxy Note 7 или отключением Smart TV у "серых" телевизоров.

Поэтому в устройствах А-бренда ниже вероятность появления брака и серьёзных ошибок в операционной системе.

Кроме того, у А-брендов выше уровень сервисного обслуживания — больше мастерских, работающих с его устройствами, доступнее комплектующие. В случае поломки у вас возникнет меньше проблем. B-бренды равны в том плане, что магазин обязан поддерживать вас в течение двух лет, но в этом случае ремонт может затянуться на недели или даже месяцы.

Тем не менее по производительности Honor 8S Prime оказался слабее Blackview и Hisense. Видимо, компания чувствует доверие аудитории и пользуется им. Xiaomi, например, совершенствует индустрию, имея при этом народную любовь, хотя могла смело паразитировать на имени.