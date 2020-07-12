Ваш телевизор лагает, а с ТВ-приставкой не будет. 7 советов по выбору недорогого устройства

Покупка телевизора с высокими характеристиками и Smart TV не всегда доступна из-за их дороговизны. ТВ-приставка — то, что может усовершенствовать почти любой телевизор. Эту миниатюрную коробку достаточно подключить к нему. Разобрались, как выбрать подходящую модель.

Что такое ТВ-приставка и зачем она нужна?

Телевизионная приставка — это альтернатива Smart TV. Она предназначена для потоковой передачи контента на телевизор через Интернет или накопитель NAS.

Устройство работает на операционной системе Android или tvOS от Apple. Она позволяет устанавливать различные приложения, в частности включать фильмы в онлайн-кинотеатрах и воспроизводить музыку с помощью стриминговых сервисов. В общем, коробка для мультимедиа, которая сделает обычный телевизор умным или избавит вас от лагов.

Когда нужно покупать ТВ-приставку?

Если ваш телевизор не поддерживает Smart TV или же его характеристики низкие для стабильной работы потоковых сервисов. В первом случае вы получите доступ к онлайн-кинотеатрам и другим приложениям, во втором — избавитесь от лагов.

Чаще всего проблемы со стабильностью Smart TV возникают из-за нехватки памяти. Принцип тот же, что и на смартфонах, — сюда нужно скачивать приложения, а они забивают хранилище. Из-за перегруженной памяти операционной системе и приложениям становится сложнее распределять данные, отсюда появляются медленная работа интерфейса, долгая загрузка и ошибки в системе.

Сколько памяти нужно ТВ-приставке?

Тут всё как со смартфонами. Встроенная память обеспечивает работу приставки — сколько фильмов и музыки можно сохранить, сколько приложений загрузить, насколько быстро распределяются файлы в хранилище.

Минимальный объём накопителя ТВ-приставки должен составлять 4 Гб. Оптимальный (и самый популярный) объём — 8 Гб.

Сколько портов USB должно быть?

Зависит от параметров приставки. Если у неё есть Bluetooth, то достаточно одного для подключения периферийных устройств, если же его нет, то два — ещё один для подключения Bluetooth-приёмника и подсоединения беспроводных устройств с его помощью.

Кроме того, смотрите, чтобы у портов был стандарт USB 3.0, а не 2.0. Первый — более универсальный, у него многократно выше скорость передачи данных, с ним у вас не будет проблем ни с периферией, ни с внешними накопителями.

С USB 2.0 не будет проблем, только если вы не пользуетесь жёсткими дисками, а лишь подключаете периферию. Это не универсально. Берите приставку с USB 2.0, только если нет возможности взять с USB 3.0.

Какое разрешение должно быть?

Вариантов три: 4K Ultra HD, 1080p или 720p. Оно должно соответствовать разрешению вашего телевизора. Его можно узнать в инструкции или на сайте интернет-магазина, если вбить в поиск вашу модель.

Фото © Getty Images

Если это 4К, то и ТВ-приставку стоит выбирать с таким же разрешением. Вы получите более чёткую картинку. Если разрешение вашего телевизора или монитора 4К, а приставка поддерживает только Full HD, то вы получите картинку со вторым разрешением и в итоге не сможете использовать максимум возможностей экрана. Если же разрешение ниже, например Full HD, то брать приставку 4К нет смысла, всё равно разрешение картинки составит 1920×1080 точек.

Питание: есть два типа приставок, какой выбрать?

ТВ-приставки делятся на два типа: одни получают энергию от телевизора по USB, другим же требуется подключение к розетке. Тут как вам удобно — поступайте в зависимости от того, сколько розеток расположено рядом с ТВ и хотите ли вы пользоваться удлинителем. Если да, то можно брать с питанием от розетки, если нет — от телевизора.

Какой бренд выбрать?

Это имеет значение только в одном случае — вы пользуетесь экосистемой Apple. Если у вас iPhone, лучший выбор — Apple TV. Кроме того, наушники AirPods подключаются автоматически, если они и приставка привязаны к одному Apple ID.

Это обеспечит наилучшее взаимодействие между устройствами. Приставку Apple TV легко подключить к устройству с iOS, например, превратить ваш iPhone или iPad в пульт управления. Соединение произойдёт легко и быстро — поднесите к Apple TV устройство и введите четырёхзначный код.

Три лучшие ТВ-приставки

Фото © Xiaomi

Xiaomi Mi Box S. Цена: пять тысяч рублей. Бюджетное устройство, подойдёт нетребовательным пользователям, которым важнее простота использования, а не характеристики. Вы получите бокс, который не нужно переспрашивать и модифицировать аппаратно. Достал, подключил и можно скачивать онлайн-кинотеатры.

Invin M8S. Цена: от двух тысяч рублей. Также сбалансированная модель. Работает на процессоре ARM Cortex A9, минимальный объём памяти — 1+8 Гб. Воспроизводит видео и музыку как с внутреннего, так и с внешнего накопителей.