Не работает техника, подайте в суд. Как это сделать — на примере "серого" телевизора Samsung

Зимой этого года вокруг компании разразился скандал — на её "серых" телевизорах был ограничен доступ к Smart TV. На запрос Лайфа о том, сколько именно устройств было заблокировано, Samsung не ответила. Как решить проблему пользователям, заплатившим полную стоимость телевизора, а не монитора, тоже неизвестно. На Samsung и другие компании, чьими устройствами вы недовольны, можно давить законодательно. Лайф рассказывает как. Правда, сделать это будет непросто.

Как подать заявление в суд, на кого и по какому закону

По закону "О защите прав потребителей". Иск — крайняя мера. Прежде всего нужно обратиться с претензией к магазину или производителю.

Если это не решило проблему, тогда нужно заявление в суд. Бланк можно найти в Интернете. Например, такой.

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При заполнении нужно знать четыре момента:

— Наименование суда: обращаться можно по месту своего жительства, по месту юридического адреса магазина и по месту производства устройства. — Ответчик: укажите российское представительство компании, если оно есть, и юридический адрес. Если проблема с телевизором Samsung, то пишите иск на ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", Москва, Новинский бульвар, дом 31, пом. 1, 2. Если со смартфоном Sony, то на ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус", г. Москва, Пресненская наб., д. 12, эт. 67, пом. 6, оф. 8. Если с холодильником LG, то на ООО "ЛГ Электроникс Рус", Московская область, Рузский район, территория с.п. Дороховское, 86-й км Минского шоссе, д. 9. И так далее. — Цена иска: общая стоимость всех материальных требований. — Компенсация морального вреда: полностью на ваше усмотрение.

Российские пользователи защищены законодательно?

Да. Производители и магазины гарантируют стабильную работу техники и доступность всех заявленных возможностей по закону "О защите прав потребителей". По нему подаётся иск, если вы считаете, что состояние или функциональность товара не соответствует заявленным нормам.

К разбирательству нужно подготовиться. Адвокат Владислав Оршев предлагает такой алгоритм действий:

Хранить все доказательства покупки устройства. Коробку, чек, договор о купле-продаже и прочее. Как минимум в период гарантии. Если видите брак, нужно написать досудебную претензию. В суде лучше показать, что вы пытались решить проблему до иска. Если вы подали претензию, с момента её получения начинается период, когда вам должны платить неустойку.

Основание для иска из-за неработающего Smart TV в телевизоре есть. Глава общественной организации "Потребитель прав!" Андрей Некрасов говорит, что в Российской Федерации перемещение товаров свободное, поэтому вводить региональные ограничения для услуги, которая никак с местоположением не связана, конечно, неправильно. Можно жаловаться в ФАС или Роспотребнадзор, чтобы они выносили свои предписания в отношении таких исполнителей.

Это будет эффективно?

Зависит от компании. По словам Андрея Некрасова, если у неё есть локальное представительство, она предоставляет лицензию на использование продукта, а вы можете предъявить ей претензии насчёт качества товара или ограниченной функциональности.

Если это иностранная корпорация без дочки или локального представительства, будет сложно. Например, в России не существует дочки и представительства Google. Поэтому любые требования к Google в принципе не будут рассматриваться в России. В случае с Samsung шансы выше — у неё зарегистрирована дочка, ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани".

С чем могут возникнуть проблемы?

При всех плюсах у закона "О защите прав потребителей" есть и недостаток — бремя доказывания вины производителя или магазина ложится на потребителя, говорит Владислав Оршев. Даже экспертизу на наличие брака стоит провести за свой счёт, чтобы она была объективной. Если истец обращается к продавцу или производителю насчёт брака, провести экспертизу может и вендор за свой счёт. Но делает это он в учреждениях, которые хорошо знает.

Думаю, вы понимаете, какими зачастую бывают ответы этих экспертов. На них не накладывается уголовная ответственность, это просто заключение специалиста, поэтому оно может быть предвзятым Владислав Оршев Адвокат

Тут возникает дилемма: либо заявитель раскошеливается, делает экспертизу за свой счёт и получает больше шансов выиграть дело, либо экономит, но вероятность выиграть снижается.

Кроме того, есть судебная экспертиза, но она всё равно требует денег, и гораздо больше, чем если делать её самостоятельно. Здесь всё зависит от того, как поставлены вопросы экспертам: как суд сформулирует вопросы, так на них и ответят. Здесь уже большую роль играет мастерство адвоката — как со стороны истца, так и со стороны компании. Получается, лучше сделать своё заключение. Что касается софта — опять же, тут всё зависит от эксперта. Решение суда, как правило, совпадает с его заключением.

Права на программное обеспечение регулируются законом "Об интеллектуальных правах". В Российской Федерации четвёртая часть Гражданского кодекса Российской Федерации подробно регулирует вопросы с неограниченной и ограниченной лицензией. В принципе, такие действия могут быть признаны законными Андрей Некрасов Глава общественной организации "Потребитель прав!"

В Европе и США решение проблемы — коллективный иск, когда юристов нанимает группа людей. Так, весной этого года Apple обязали выплатить 18 миллионов долларов пострадавшим пользователям из-за скандала с прекращением работы FaceTime на iPhone 4 и iPhone 4s. Как мы уже разобрались, в России такая практика пока не распространена.

Никогда не помешает подготовить соответствующую жалобу или обращение в Роспотребнадзор, но тем не менее пользователь перед началом эксплуатации этой техники соглашается с законодательством того государства, для которого это устройство предназначено. То есть, если говорить про Корею, США или Польшу, это одни нормы. Если про Россию — это другие нормы. Вполне вероятно, что юристы в РФ оптимизируют эти соглашения на основании нашего законодательства, и поэтому нельзя точно сказать, что отключение незаконно.