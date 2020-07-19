Жители Нижнего Новгорода пожаловались на резкий запах газа в нескольких районах

В Нижнем Новгороде жители начали массово жаловаться на запах газа. Он ощущается как на улице, так и в квартирах.

Как пишет паблик "Типичный Нижний Новгород", сообщения поступают из разных частей города. Экстренные службы получают десятки звонков. Причины возникновения запаха в городе выясняются.

— По информации от ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород", оборудование работает штатно, утечек одоранта не происходило. Источник устанавливается, — говорится в сообщении на сайте управления областного ГУ МЧС.