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Жители Нижнего Новгорода пожаловались на резкий запах газа в нескольких районах

Экстренные службы уже ищут источник. Каких-то аварий или утечек пока не выявлено.

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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде жители начали массово жаловаться на запах газа. Он ощущается как на улице, так и в квартирах.

Как пишет паблик "Типичный Нижний Новгород", сообщения поступают из разных частей города. Экстренные службы получают десятки звонков. Причины возникновения запаха в городе выясняются.

По информации от ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород", оборудование работает штатно, утечек одоранта не происходило. Источник устанавливается, — говорится в сообщении на сайте управления областного ГУ МЧС.

Специалисты направлены для проверки газовых заправочных станций города на предмет утечек. Проверяют информацию о возможных авариях при транспортировке.

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