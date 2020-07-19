СМИ: Две ракеты упали возле Посольства США в "зелёной зоне" Багдада

В "зелёной зоне" в центре Багдада разорвались две ракеты типа "Катюша". Взрыв произошёл возле Посольства США, сообщает иракский телеканал Al Sumaria.
Пока не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате обстрела иракской столицы. Нет данных и о нанесённом взрывами ущербе. Отмечается, что всего было три ракеты, но последняя ударила в другой район города, который также находится в "зелёной зоне".
Во время обстрела в центре Багдада находился глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Атака произошла в тот момент, когда высокопоставленный дипломат завершал ряд встреч в "зелёной зоне".
Ранее в СМИ появилась информация о падении ракеты в районе аэропорта Багдада, однако позже служба безопасности Ирака эту информацию опровергла.