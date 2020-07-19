СМИ: Две ракеты упали возле Посольства США в "зелёной зоне" Багдада

Пока не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате обстрела иракской столицы. Нет данных и о нанесённом взрывами ущербе. Отмечается, что всего было три ракеты, но последняя ударила в другой район города, который также находится в "зелёной зоне".