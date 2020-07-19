В Волгограде нашли расчленённое тело мужчины. Он пропал четыре года назад

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения на одном из городских пустырей останков мужчины. О жуткой находке в полицию сообщили местные жители, которые набрели на пакеты с частями тела человека недалеко от Волги.

Оперативником удалось быстро установить личность мужчины. Им оказался ранее судимый за разбой 33-летний житель города Саратова. Примечательно, что последние четыре года он находился в розыске. С заявлением о бесследном исчезновении мужчины тогда в полицию обратились его родственники.

– По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц к нему причастных, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.