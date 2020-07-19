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Появились фото из подмосковного леса, где были найдены останки женщины в чемодане

Шокирующую находку сделали местные грибники.

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Фото © ГСУ СКР по Московской области

В лесном массиве недалеко от деревни Абрамцево в Московской области грибники обнаружили большой чемодан. Внутри — страшная находка — тело убитой женщины. Теперь чемодан изучают криминалисты, следователи прочёсывают лес. Региональное управление СКР опубликовало фотографии с места ЧП.

Фото © ГСУ СКР по Московской области

Останки женщины отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Личность убитой пока не установлена. Возбуждено уголовное дело.

Фото © ГСУ СКР по Московской области

Как сообщал Лайф, ранее на пляже в американском Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками.

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