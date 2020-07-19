Появились фото из подмосковного леса, где были найдены останки женщины в чемодане

В лесном массиве недалеко от деревни Абрамцево в Московской области грибники обнаружили большой чемодан. Внутри — страшная находка — тело убитой женщины. Теперь чемодан изучают криминалисты, следователи прочёсывают лес. Региональное управление СКР опубликовало фотографии с места ЧП.

Фото © ГСУ СКР по Московской области

Останки женщины отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Личность убитой пока не установлена. Возбуждено уголовное дело.

Фото © ГСУ СКР по Московской области