Учёный рассказал о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

Участники тестирования российской вакцины от коронавируса находятся под наблюдением врачей даже после выписки. В первой группе, уже отправленной домой, нет жалоб на самочувствие. Те, кто ещё находится в стационаре, также чувствуют себя хорошо. Об этом рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
— Да, всё в порядке, домой все хотят уже поскорее, — рассказал РИА "Новости" учёный.
Как сообщал Лайф, первую группу выписали с хорошими результатами. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ожидает, что этот препарат могут зарегистрировать уже в августе.