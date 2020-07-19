Учёный рассказал о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

Участники тестирования российской вакцины от коронавируса находятся под наблюдением врачей даже после выписки. В первой группе, уже отправленной домой, нет жалоб на самочувствие. Те, кто ещё находится в стационаре, также чувствуют себя хорошо. Об этом рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.