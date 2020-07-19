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Учёный рассказал о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

Следующую группу добровольцев планируется выписать из медучреждения уже 20 июля.

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Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Участники тестирования российской вакцины от коронавируса находятся под наблюдением врачей даже после выписки. В первой группе, уже отправленной домой, нет жалоб на самочувствие. Те, кто ещё находится в стационаре, также чувствуют себя хорошо. Об этом рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Да, всё в порядке, домой все хотят уже поскорее, — рассказал РИА "Новости" учёный.

Как сообщал Лайф, первую группу выписали с хорошими результатами. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ожидает, что этот препарат могут зарегистрировать уже в августе.

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