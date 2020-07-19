Учёные выяснили, с какого возраста дети начинают активно передавать коронавирус

Специалисты Южной Кореи провели масштабное исследование и пришли к выводу, что дети в возрасте от десяти лет распространяют коронавирус наравне со взрослыми. Об этом пишет The Washington Post.
Дети младше десяти лет примерно вдвое реже заражают других коронавирусом. Эксперты связывают это с тем, что они выдыхают меньше воздуха, чем взрослые. Кроме того, они меньше ростом, поэтому выдыхают ближе к земле, что снижает вероятность заражения этим воздухом взрослых.
А вот в возрасте 10–19 лет люди могут заразить окружающих даже с большей вероятностью, чем взрослые. Всё потому, что ростом они сравнялись со взрослыми, но их привычки по части гигиены такие же, как у маленьких детей. Также учёные предполагают, что подростки больше общаются со сверстниками и, следовательно, имеют больше шансов передать вирус.
Ранее Лайф сообщал, что испытания вакцины от коронавируса для детей начнутся сразу после того, как закончатся все клинические испытания аналогичного препарата для взрослых, и при условии, что они дадут положительный результат.