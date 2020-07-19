Учёные выяснили, с какого возраста дети начинают активно передавать коронавирус

Специалисты Южной Кореи провели масштабное исследование и пришли к выводу, что дети в возрасте от десяти лет распространяют коронавирус наравне со взрослыми. Об этом пишет The Washington Post.

Дети младше десяти лет примерно вдвое реже заражают других коронавирусом. Эксперты связывают это с тем, что они выдыхают меньше воздуха, чем взрослые. Кроме того, они меньше ростом, поэтому выдыхают ближе к земле, что снижает вероятность заражения этим воздухом взрослых.

А вот в возрасте 10–19 лет люди могут заразить окружающих даже с большей вероятностью, чем взрослые. Всё потому, что ростом они сравнялись со взрослыми, но их привычки по части гигиены такие же, как у маленьких детей. Также учёные предполагают, что подростки больше общаются со сверстниками и, следовательно, имеют больше шансов передать вирус.