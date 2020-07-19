Задержан подозреваемый по делу о пожаре в соборе на западе Франции

Во Франции полиция задержала волонтёра-мигранта, который работал в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Он отвечал за открытие дверей. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
В прокуратуре призвали не делать поспешных выводов о виновности задержанного. Следствие намерено сверить его показания с расписанием, по которому он должен был работать. Пока основная версия ЧП — возгорание электропроводки. Поджог рассматривается как второстепенная.
Накануне сообщалось, что возгорание в храме началось сразу из трёх точек. Следов взлома не нашли. ЧП произошло, когда собор был ещё закрыт. Вечером перед этим его осмотрели и заперли.
Напомним, пожар охватил здание изнутри накануне утром. Его потушили за несколько часов. За это время огонь успел уничтожить несколько уникальных реликвий, среди которых большой орган.