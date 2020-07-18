На западе Франции полыхает уникальный многовековой собор — видео

Во французском городе Нанте произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла. С огнём, охватившим внутреннее убранство храма, борются пожарные, сообщает телеканал BFMTV. Другие подробности не уточняются.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте заложили в 1434 году, его строили 457 лет. Это одна из самых крупных готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.