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На западе Франции полыхает уникальный многовековой собор — видео

Это одна из самых известных готических церквей страны. Её строили 457 лет.

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Во французском городе Нанте произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла. С огнём, охватившим внутреннее убранство храма, борются пожарные, сообщает телеканал BFMTV. Другие подробности не уточняются.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте заложили в 1434 году, его строили 457 лет. Это одна из самых крупных готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

Напомним, 15 апреля прошлого года во Франции сгорел знаменитый собор в Нотр-Даме. Пожар удалось потушить лишь на следующее утро. Возгорание произошло в ходе выполнения ремонтных работ. Тогда полностью сгорели шпиль, часы и большая часть кровли собора. Основу исторического здания удалось спасти.

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