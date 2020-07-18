Хакеры научились поджигать смартфоны дистанционно

Хакеры научились дистанционно поджигать смартфоны, в которых есть поддержка быстрой зарядки. Об этом сообщает издание cnTechPost со ссылкой на соответствующее исследование.

Новая уязвимость называется BadPower, и с её помощью можно нарушить процесс быстрой зарядки телефона. Отмечается, что в группу риска попадают практически все смартфоны с указанной функцией. Причём злоумышленники не могут украсть персональные данные с устройства, но могут направить в его аккумулятор чрезмерную мощность, от которой тот перегреется и загорится.

Специалисты исследовали 35 зарядных устройств, поддерживающих быструю зарядку. Из них открытой уязвимости было подвержено 18. Пока стопроцентного способа защиты от BadPower не существует, поэтому эксперты советуют периодически обновлять прошивку телефона, а также не пользоваться чужими зарядными устройствами.