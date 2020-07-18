В США умер конгрессмен и борец за права темнокожих Джон Льюис

На 81-м году жизни скончался Джон Льюис, конгрессмен США от штата Джорджия и один из наиболее видных борцов за права темнокожего населения. Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
— Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории — конгрессмена Джона Льюиса, который был совестью конгресса, — сказано в её заявлении.
С декабря 2019 года Льюис боролся с раком поджелудочной железы на последней стадии. При этом, узнав о диагнозе, он пообещал продолжать представлять свой округ в конгрессе.
В 1963 году правозащитник Мартин Лютер Кинг провёл свой знаменитый марш на Вашингтон, одним из организаторов которого был скончавшийся Льюис. Он же был одним из самых активных критиков нынешнего президента страны Дональда Трампа, после избрания которого объявил, что впервые собирается пропустить инаугурацию очередного президента. Он называл Трампа "незаконно избранным главой государства". В конгресс США Льюис впервые прошёл в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту должность.