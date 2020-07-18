В США умер конгрессмен и борец за права темнокожих Джон Льюис

На 81-м году жизни скончался Джон Льюис, конгрессмен США от штата Джорджия и один из наиболее видных борцов за права темнокожего населения. Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

— Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории — конгрессмена Джона Льюиса, который был совестью конгресса, — сказано в её заявлении.

С декабря 2019 года Льюис боролся с раком поджелудочной железы на последней стадии. При этом, узнав о диагнозе, он пообещал продолжать представлять свой округ в конгрессе.