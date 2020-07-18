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Депутат Верховной рады назвал способ спасения Украины

Политик выразил уверенность, что власть в стране сменится уже в октябре.

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Фото © ТАСС / Петр Сивков

Сохранение Украины как государства зависит от того, как скоро действующая власть уйдёт в отставку. Такое заявление сделал депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Он отметил, что правящие политики якобы даже не скрывают, что пришли править Украиной "одноразово".

Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдёт, тем вероятнее, что мы успеем ещё хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну, — приводятся слова Рабиновича на сайте его партии.

Как сообщал Лайф, ранее украинский политик Леонид Емец обозвал русский "языком животных".

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