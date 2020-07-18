Депутат Верховной рады назвал способ спасения Украины

Сохранение Украины как государства зависит от того, как скоро действующая власть уйдёт в отставку. Такое заявление сделал депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Он отметил, что правящие политики якобы даже не скрывают, что пришли править Украиной "одноразово".

— Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдёт, тем вероятнее, что мы успеем ещё хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну, — приводятся слова Рабиновича на сайте его партии.