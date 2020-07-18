Москвичей в субботу ожидает утренний туман и до 22 градусов тепла

Жителей Москвы 18 июля ожидает тёплая погода и утренний туман. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём воздух прогреется до 22 градусов, в ночное время похолодает до плюс 12.

По области температурный фон будет таким же, за исключением того, что ночью ожидается спад температуры до девяти градусов.

Местами возможен кратковременный дождь.

Ветер северный и северо-западный со скоростью не более десяти метров в секунду. Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.