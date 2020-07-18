Создатели "Мстителей" снимут самый масштабный проект для Netflix

Братья Энтони и Джо Руссо, работавшие над фильмами по вселенной "Мстителей", совместно с исполнителем роли Капитана Америки Крисом Эвансом создадут самый масштабный кинопроект для Netflix. Об этом сообщает портал DigitalSpy.

Главную роль в ленте исполнит Райан Гослинг, а её бюджет составит 200 миллионов долларов.

Кроме того, к созданию присоединятся другие члены съёмочной команды супергеройских фильмов. В работе над сценарием планируется задействовать Кристофера Маркуса и Стивена Макфили.

Картина получит название The Gray Man ("Серый человек"), она расскажет историю о бывшем сотруднике ЦРУ, который работает "внештатным" киллером. Основой фильма станет роман писателя Марка Грини. Отмечается, что авторы проекта имеют цель создать франшизу на уровне бондианы. Съёмки планируется начать в январе.