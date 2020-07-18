"Единственное, что может действительно помочь". Врач призвал осенью сделать прививки от гриппа на фоне пандемии CoViD-19

Заведующий отделением коронавируса в больнице Ихилов Тель-Авива доктор Гай Хошен посоветовал всем обязательно сделать прививки от гриппа этой осенью, чтобы не усложнять работу системы здравоохранения в период пандемии коронавируса.

— Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки. Начнётся сезон обычных респираторных сезонных заболеваний и гриппа. В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на CoViD-19, — сказал медик в интервью РИА "Новости".

Хошен добавил, что специалистам будет крайне сложно сразу определить, чем болен пациент. До микробиологической проверки людей со схожими симптомами трудно разделить внутри больниц на тех, кто заражён коронавирусом, и тех, у кого обычный грипп или ОРВИ.

Врач подчеркнул, что система здравоохранения может подвергнуться мощной нагрузке. Он отметил, что Израиль сейчас закупает вакцины в большом объёме и, возможно, обяжет людей сделать прививки в приказном порядке.