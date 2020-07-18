Сериал "Дивный новый мир" по антиутопии Олдоса Хаксли вышел на экраны — видео

Сериал "Дивный новый мир" (Brave New World) по одноимённому роману-антиутопии английского писателя Олдоса Хаксли вышел на экраны на портале Peacock.
Действие картины разворачивается в Лондоне XXVI века. В обществе царит культ потребления, оно разделено на касты. Люди попадают в них не по заслугам, а при рождении. Любые беды лечатся чудодейственным наркотиком счастья — "сома".
Главные герои — Ленина Краун (Джессика Браун Финдлей) и Бернард Маркс (Гарри Ллойд) — перестают ощущать эйфорию от чудо-таблеток и начинают видеть происходящее в их мире под другим углом. Они привозят из-за границы города человека по имени Дикарь (Олден Эренрайк), который разрушает синтетическую гармонию дивного нового мира.
— Было много возможностей взять идею Хаксли, а затем внедрить её в собственном понимании. Я думаю, что мы нашли решения, которые сегодня звучат резонансно, — рассказал продюсер сериала Дэвид Виннер в интервью Deadline.
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