Ни икра, ни фуа-гра. Диетолог рассказала, почему деликатесы вышли из моды

Сегодня в тренде здоровое питание и умеренность. Именно поэтому деликатесы вышли из моды, считает врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

— В эпоху дефицита фуа-гра казалось пищей небожителей, сегодня каждый может не за космические деньги найти его в любом крупном супермаркете, — отметила специалист в интервью радио Sputnik.

По мнению диетолога, к людям пришло понимание, что тело нужно не баловать, а ухаживать за ним. Из-за этого популярность обрели экологичные, натуральные продукты.

— Но из-за большого количества информации люди часто боятся съесть лишнее. Спектр потребляемых продуктов становится слишком маленьким, и это плохо, — подчеркнула медик.

Врач добавила, что проблема скудного рациона состоит в ограничении возможностей для получения витаминов и микроэлементов.

На фоне уменьшения количества продуктов люди начали употреблять разнообразные биологические добавки. Доктор отметила, что БАДами можно покрыть потребность в полезных веществах, однако не стоит увлекаться и употреблять по 20–40 препаратов одновременно, ведь в этом случае сложно учитывать их взаимодействие.