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"Уничтожают нашу молодёжь". Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" в российском шоу-бизнесе

Она уверена, что современная культура находится в упадке.

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Фото © Instagram / Мария Распутина

Певица Маша Распутина жёстко раскритиковала российский шоу-бизнес и заявила, что на сцене остались "безголосые и бездумные обезьяны".

Там скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Всё на низком уровне. Даже не надо это рассматривать. Уничтожают в духовном плане нашу молодёжь, подчеркнула артистка в интервью журналу Sobesednik.

Распутина добавила, что современная культура сейчас находится в упадке, она вызывает отторжение у любого здравомыслящего человека. Певица уверена, что уже тридцать лет "нас уничтожают в духовном плане, только бездумный человек не понимает этого".

Она считает, что бездуховность сейчас проявляется и в музыке, и в кинематографе, на которых воспитывается подрастающее поколение. Артистка согласилась с мнением Марии Шукшиной, которая полагает, что молодёжь "как слепые котята", считают зло прекрасным.

Ранее певец Григорий Лепс рассказал, что из советского прошлого следует вернуть в российский шоу-бизнес.

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