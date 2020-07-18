"Уничтожают нашу молодёжь". Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" в российском шоу-бизнесе

Певица Маша Распутина жёстко раскритиковала российский шоу-бизнес и заявила, что на сцене остались "безголосые и бездумные обезьяны".

— Там скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Всё на низком уровне. Даже не надо это рассматривать. Уничтожают в духовном плане нашу молодёжь, — подчеркнула артистка в интервью журналу Sobesednik.

Распутина добавила, что современная культура сейчас находится в упадке, она вызывает отторжение у любого здравомыслящего человека. Певица уверена, что уже тридцать лет "нас уничтожают в духовном плане, только бездумный человек не понимает этого".

Она считает, что бездуховность сейчас проявляется и в музыке, и в кинематографе, на которых воспитывается подрастающее поколение. Артистка согласилась с мнением Марии Шукшиной, которая полагает, что молодёжь "как слепые котята", считают зло прекрасным.

