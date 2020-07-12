Скандальные дебоши звёзд советской эстрады и кино. Как в СССР "зажигали" знаменитости

Оглавление Звезда сталинской эпохи и драка с чекистами "Сталкер" и драка с дружинником Золотой голос советской эстрады и избиение администратора Легендарный актёр и международный скандал Примадонна советской эстрады и битва за гостиничный номер

Пьяная езда артиста Михаила Ефремова, закончившаяся гибелью человека, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем лета. Актёр и ранее неоднократно становился фигурантом громких скандалов, но без серьёзных последствий.

Скандалы с участием знаменитостей стали неотъемлемой частью шоу-бизнеса с момента его появления. Даже в советское время, когда за поведением артистов следили очень строго, а малейший скандал грозил очень серьёзными последствиями для карьеры, они умудрялись попадать в неприятные истории и учинять дебоши.

Звезда сталинской эпохи и драка с чекистами

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Борис Андреев был одним из самых популярных артистов сталинской эпохи. Первая же роль в кино сделала его звездой. Фильм "Трактористы" оказался абсолютным хитом советского проката, а колоритный здоровяк Назар Дума, которого сыграл Андреев, полюбился и запомнился зрителям. Но почти сразу после выхода фильма Андреев начал попадать в неприятности.

В 1939 году вместе с другом и коллегой по "Трактористам" Петром Алейниковым он устроил дебош в Киеве. Изрядно приняв спиртного, артисты решили вздремнуть на мягком диване. Всё бы ничего, да только диван находился в витрине магазина — чтобы добраться до него, пришлось разбить стекло. Наутро милиционеры обнаружили народных любимцев, мирно спящих на диване в окружении битого стекла. Историю замяли, поскольку милиционеры оказались поклонниками артистов и отпустили их в обмен на совместное фото.

Летом 1941 года Андреев стал участником скандала, который мог обернуться для него очень серьёзными последствиями. В одном из столичных ресторанов (в первые дни войны они ещё работали) Андреев познакомился с двумя мужчинами, которые составили ему компанию. Сообразив на троих, они разругались. Завязалась драка, по итогам которой крепкий Андреев нокаутировал обоих соперников. Оказалось, что поверженные собутыльники были достаточно высокопоставленными чекистами. Артист на некоторое время оказался под арестом, но в итоге был отпущен без возбуждения уголовного дела. Считается, что чудесное освобождение состоялось после личного вмешательства Сталина.

В 1955 году, уже в хрущёвскую эпоху, Андреев вновь угодил в историю. Во время съёмок фильма "Илья Муромец" он выбросил милиционера в море. Правда, на этот раз инициатива исходила от находившегося на съёмочной площадке представителя закона. В перерыве между съёмками он подошёл к "богатырю" и предложил побороться на берегу моря и выяснить, кто из них сильнее. Андреев вызов принял, милиционера поборол, а в назидание бросил его в воду. Впрочем, все эти скандалы не помешали актёру стабильно получать роли в крупных проектах, заслужить орден Ленина, звание народного артиста СССР и стать лауреатом двух Сталинских премий.

"Сталкер" и драка с дружинником

Кадр из фильма "Сталкер" © Кинопоиск

Звезда фильмов "Свой среди чужих" и "Сталкер" Александр Кайдановский имел весьма буйный нрав и не раз становился участником драк. Ещё в начале 70-х актёр едва не оказался за решёткой. Ему грозил серьёзный срок за избиение дружинника. Кайдановский с коллегами отмечал премьеру фильма с его участием в одном из ресторанов столицы. Но, отлучившись на несколько минут на улицу, сцепился с дружинником, который хотел его задержать. Подчиняться ему актёр не захотел и начал отбиваться. Серьёзных травм Кайдановский ему не нанёс, но лицо дружинника было сильно разбито, вдобавок он был при исполнении служебных обязанностей. Ситуацию осложнило и то, что дружинник был почти вдвое старше молодого актёра. От тюрьмы Кайдановского спас Михаил Ульянов, выступивший в защиту коллеги в суде, а также тот факт, что его супруга была беременна. В итоге актёр отделался условным сроком.

В дальнейшем Кайдановский ещё не один раз участвовал в драках, одна из которых нанесла определённый ущерб его карьере. В начале 80-х его не отпустили сниматься у Тарковского (режиссёр хотел дать ему главную роль в знаменитой "Ностальгии") в наказание за очередную драку в ресторане.

Золотой голос советской эстрады и избиение администратора

Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

В начале 70-х годов Сергей Захаров стремительно ворвался на советскую эстраду. После победы в нескольких престижных музыкальных конкурсах он буквально прописался на ТВ, став завсегдатаем всех крупных концертов. Его выступления неизменно собирали аншлаги, а в 1976 году артист блестяще дебютировал в кино. Но в 1977 году на самом пике славы музыкант исчез с экранов. Зато жители города Сланцы получили возможность живьём увидеть певца на одной из городских строек, где под надзором работали заключённые.

Роковая драка, которая серьёзно повредила карьере Захарова, началась из-за сущего пустяка. Певец сцепился с главным администратором Ленинградского мюзик-холла из-за контрамарок (бесплатных пропусков на мероприятие). Началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Мужчин разняли, и конфликт, казалось, был исчерпан. Но в антракте певец подошёл к сопернику и предложил ему выяснить отношения на улице после окончания мероприятия. На разборки Захаров привёл нескольких приятелей. Сообща они так отделали администратора, что тот месяц лежал в больнице.

В итоге Захаров получил год лишения свободы и запрет на выступление на столичных площадках. После выхода на свободу он несколько лет гастролировал только по провинциальным городам и на большую сцену вернулся лишь в годы перестройки.

Легендарный актёр и международный скандал

Фото © ТАСС / Василий Егоров

Олег Ефремов был одним из самых известных и популярных актёров и режиссёров Советского Союза. Нет нужды лишний раз перечислять фильмы, в которых он снимался, и театры, которыми он руководил. Болезненная тяга Ефремова к алкоголю не была секретом и в советское время, в актёрских кругах о его запоях ходили легенды. Александр Ширвиндт вспоминал, что ему не один десяток раз приходилось всё бросать и мчаться утихомиривать перебравшего товарища. По его словам, особенно сильно в этом состоянии он любил крушить машины, припаркованные у театра. Причём в некоторых случаях объектом недовольства становился личный автомобиль артиста, а в других — чужие машины.

В МХАТе об этих слабостях Ефремова знали, поэтому после очередного скандала завели в штате специального "комиссара по трезвости". Он был оформлен как ассистент режиссёра, но никакого отношения к творчеству не имел. Его единственной задачей было неустанно и ежесекундно следить за артистом, особенно на важных мероприятиях.

В 1973 году во время гастролей МХАТа в Болгарии Ефремов едва не спровоцировал международный скандал. По воспоминаниям Всеволода Шиловского, Ефремов улучил момент и улизнул от бдительного ока ассистента. В тот вечер был запланирован торжественный банкет с участием советских артистов и главы Болгарии Тодора Живкова. Генсек на время отлучился, а когда вернулся, обнаружил, что его место уже занято. Там сидел Ефремов. Точнее — лежал в бессознательном состоянии, уронив голову в тарелку с салатом, предназначенным для Живкова. А когда болгарский лидер подошёл поближе, чтобы рассмотреть это чудо, невозмутимо приподнял голову, матом поприветствовал генсека и лёг обратно в салат.

К счастью, Живков оказался человеком с юмором и отреагировал на скандальную ситуацию абсолютно спокойно. Никаких последствий для артиста эта выходка не имела.

Примадонна советской эстрады и битва за гостиничный номер

Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Алла Пугачёва была не только самой популярной певицей брежневской эпохи и перестроечного времени, но и самой скандальной. Впрочем, скандалы эти были не дебошами в их классическом понимании, а скорее капризами. Но, поскольку в СССР капризы в стиле западных звёзд категорически не одобрялись, певице периодически доставалось за них. Так, в 1980 году волевым решением "Мосфильма" были прекращены съёмки фильма "Рецитал", в котором снималась Пугачёва. Поводом стал скандал, который она устроила на съёмочной площадке из-за недовольства замечанием со стороны одного из членов съёмочной группы. Хотя никто не пострадал, за исключением пальто одного из администраторов и стекла автомобиля, проект закрыли.

Один из самых громких скандалов в истории советского шоу-бизнеса случился в 1987 году. Во время визита в Ленинград певица попыталась заселиться в свой любимый номер в гостинице "Прибалтийская", который ранее забронировал её администратор. Но персонал гостиницы что-то напутал и заселил в её номер другого человека, а самой певице было предложено занять похожий. Пугачёва, которая в тот день была не в духе, наотрез отказалась. Поначалу разговор шёл спокойно, но с каждой минутой тон становился всё громче. На шум пришла главный администратор гостиницы, которая решила "проучить певичку" и ещё больше распалила конфликт, происходивший на глазах у многочисленных свидетелей. Наконец Пугачёва сдалась и ушла в другой номер. Но на этом история не закончилась, администратор оказалась человеком весьма принципиальным и решила "растревожить общественность". Сначала в номер Пугачёвой пожаловала милиция, которая опросила её. А через день от имени администратора в одной из крупных советских газет было опубликовано письмо, обличавшее "капризную певичку, которую пора поставить на место".

В советских СМИ существовала традиция писать фельетоны и критические статьи про провинившихся знаменитостей. Но эти кампании всегда ограничивались одной-двумя статьями. Однако в 1987 году в самом разгаре была гласность, так что певице досталось по полной программе. Ни один скандал в истории советского шоу-бизнеса не имел такого освещения. Про конфликт в гостинице написали почти все советские издания, выходившие многомиллионными тиражами. Про него снимали репортажи для ТВ. В стороне не остались даже ведущие западные издания. Вся страна обсуждала в очередях поведение Пугачёвой, разделившись на два лагеря: одни считали, что у певицы звёздная болезнь и её пора поставить на место, другие полагали, что она была в своём праве.