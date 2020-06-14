Трагедия на "Соколе". История одного из самых скандальных советских ДТП: почему поэт Евтушенко помог замять дело о трагической аварии

Оглавление Поэт и актёр Роковая ночь Циничный побег Жертва обстоятельств

Смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова стало самым резонансным и обсуждаемым событием последних дней. Обстоятельства этого происшествия известны благодаря множеству свидетелей и видеокамер. Гораздо менее очевидны факты другого резонансного ДТП, ставшего одним из самых скандальных инцидентов перестроечного СССР. В ночь на 26 января 1988 года знаменитый поэт Александр Межиров, находившийся за рулём автомобиля, сбил переходившего дорогу известного актёра Юрия Гребенщикова. Четыре месяца спустя пострадавший скончался в больнице, но Межиров в конечном счёте был освобождён от уголовной ответственности. Вокруг этого дела до сих пор ходит немало слухов.

Поэт и актёр

Александр Межиров был из того самого поколения 1923 года, которое ушло на войну практически со школьной скамьи. Восемнадцатилетний Межиров был призван в армию в начале войны, служил в десанте, затем — в стрелковой части. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда. После тяжёлой контузии был демобилизован из армии в 1944 году по состоянию здоровья и поступил на учёбу в Литературный институт.

Александр Межиров. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Владимир Савостьянов

Ещё при жизни Сталина вышло стихотворение "Коммунисты, вперёд!", принёсшее автору известность. К началу хрущёвской оттепели у Межирова уже было издано несколько книг стихов. Вплоть до распада СССР он сохранял звание одного из самых статусных советских поэтов. Достаточно сказать, что Евгений Евтушенко, с 60-х годов неизменно считавшийся одним из главных поэтов страны, называл Межирова своим учителем и дружил с ним до конца жизни.

Юрий Гребенщиков был младше на 14 лет, войну застал ребёнком. Он не был главной звездой советских экранов, но был весьма известным актёром. Работал в культовом театре на Таганке, с начала 80-х активно снимался в кино. За несколько месяцев до его гибели на советские экраны вышла очередная часть популярнейшего сериала "Следствие ведут знатоки", в которой он сыграл заметную роль завязавшего преступника Подкидина.

Роковая ночь

25 января 1988 года в театре на Таганке отмечалось 50-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. На нём присутствовали актёры театра, музыканты, поэты, словом, друзья и знакомые легендарного артиста. Двое гостей этого мероприятия даже не догадывались, что всего через несколько часов им придётся встретиться вновь, но при других обстоятельствах, и эта встреча станет трагической для обоих.

Фото © ТАСС / Сергей Калинин

В ночь на 26 января в столичном районе Аэропорт произошло ДТП, в котором сильно пострадал пешеход. Автомобиль, которым управлял возвращавшийся с вечера памяти Высоцкого поэт Межиров, сбил переходившего дорогу актёра Гребенщикова, который возвращался с того же мероприятия.

Известны две версии того, как развивались события той ночью. Первая рисует Межирова не в лучшем свете, согласно второй, он лишь жертва обстоятельств.

Циничный побег

Согласно этой версии, находившийся за рулём поэт и не подумал помогать жертве наезда. Сбив Гребенщикова, он вышел из автомобиля, осмотрел его (актёр был без сознания), после чего за ноги оттащил с дороги и уехал. Свидетелей происшествия не было, за исключением женщины, которая увидела это из окна и вызвала скорую. Гребенщиков был жив, но получил серьёзные травмы. Четыре месяца спустя, в мае 1988 года, он скончался в больнице от последствий ран, полученных в ДТП.

Актёр Юрий Гребенщиков. Фото © Как просто

Эта версия была приведена в мемуарах поэта Петра Вегина "Опрокинутый Олимп". Слухи о подлинных обстоятельствах той ночи пошли сразу после того, как стало известно о причастности Межирова к аварии. Затем они зачастую дополнялись новыми подробностями, порой откровенно неправдоподобными. Так, популярной стала версия, что Межиров не только оттащил Гребенщикова на обочину, но и засыпал его снегом (на самом деле в ту ночь был сильнейший снегопад, вызванная к пострадавшему скорая заблудилась и плутала по улицам 40 минут).

По версии Вегина, Гребенщиков на мероприятии изрядно выпил. Но и Межиров употреблял алкоголь. Правда, раз он уехал с места ДТП, доказать этого не удалось.

Было возбуждено уголовное дело, которое в конце концов было закрыто. До сих пор пользуется большой популярностью версия, что дело замяли благодаря высокому статусу подозреваемого, за которого замолвил слово сам Евтушенко. В некоторых публикациях даже утверждается, что Межиров бежал в США в разгар следствия и таким образом ушёл от ответственности. Однако эти данные явно не соответствуют действительности.

Поэт Евгений Евтушенко. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Во-первых, из СССР даже в эпоху перестройки нельзя было так просто взять и уехать, купив билет. Процесс выезда из страны сопровождался сбором множества справок, разрешений, согласований. Тем более когда речь шла о статусном деятеле, которого могли заподозрить в намерении эмигрировать. Межирова не выпустили бы из страны, если бы он был подследственным, не помогло бы даже самое активное заступничество Евтушенко. Кроме того, Межиров эмигрировал только в 1992 году, когда СССР уже распался, а уголовное дело давно было закрыто.

В версии Вегина есть некоторые нестыковки. Он пишет, что свидетельница, видевшая момент ДТП, запомнила только марку машины и её цвет. Номер она не смогла разглядеть из-за сильного снегопада и большого расстояния. Серьёзных зацепок у следствия не было, и Вегин не сообщает, каким именно образом стало известно о причастности к делу Межирова. Так появилась вторая версия событий той ночи.

Жертва обстоятельств

Согласно этой версии, Межиров сам вызвал скорую для пострадавшего (мобильных телефонов тогда не было, поэтому ему пришлось покинуть место происшествия). Кроме того, поэт не скрывал своего участия в ДТП, поэтому и не пришлось его искать. Он сам явился в милицию с повинной, правда, только через несколько дней (это объясняет, как милиции удалось вычислить водителя, не зная номера автомобиля). Такую заминку он позднее объяснял тем, что после аварии пребывал в состоянии "шока и беспамятства".

Фото © ТАСС / Сергей Калинин

Межиров тяжело переживал эту ситуацию, помогал доставать для Гребенщикова дефицитные лекарства, а после его смерти финансово помогал семье покойного. Дело против него было закрыто. Следователи посчитали, что Межиров не был виновен в случившемся. Ему удалось найти свидетелей, которые подтвердили, что попавший под колёса актёр не был трезв. Стоит напомнить, что в ту ночь действительно был очень сильный снегопад (это подтверждают даже недоброжелатели Межирова) и можно было не заметить неожиданно появившегося на проезжей части человека.

Правда, этой версии в некоторых деталях противоречит письмо самого Межирова. В августе 1988 года, когда шло предварительное следствие, Межиров разослал короткие письма нескольким членам Союза писателей. Вегин, также получивший его, в своих мемуарах приводит послание целиком: "Восемь месяцев назад прямо под колёса машины, которой я управлял, шагнул человек, находившийся в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения. Через три месяца он умер. Я даже не видел его на проезжей части. Через долю мгновения после наезда у меня начался шок, беспамятство, длившееся пять суток. Мог ли я оказать помощь пострадавшему? И вот через семь месяцев после этого я был подвергнут психиатрической экспертизе, которая, естественно, ничего не показала и показать через такой срок не могла. Восемь месяцев меня истязают грязными слухами. Я виноват перед людьми во многом, но только не в этой страшной беде". В этом письме поэт признаёт, что помощь пострадавшему он не оказал, поскольку был в "шоке и беспамятстве".

Что же на самом деле случилось в ту ночь, когда известный актёр оказался под колёсами автомобиля известного поэта? И первая версия, представляющая Межирова циничным и расчётливым злодеем, и вторая, рисующая его невинной жертвой обстоятельств, имеют определённые противоречия и нестыковки. Родственники, по понятным причинам, придерживаются противоположных версий. Дочь Межирова, Зоя, — второй. Сын Гребенщикова, Кирилл (популярный актёр), — первой (хотя и признаёт, что Межиров помогал семье после гибели отца).