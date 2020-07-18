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Названы самые безопасные страны мира для туризма в 2020 году

В антилидерах Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и ЮАР.

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Катар является самой безопасной страной мира для путешествий в текущем году. В первую тройку также вошли Тайвань и Объединённые Арабские Эмираты. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в разных государствах.

Кроме того, в топ-10 вошли Грузия, Оман, Гонконг, Словения, остров Мэн, Швейцария и Япония.

На последнем месте по безопасности посещения оказалась Венесуэла. Следом за ней в антирейтинге идут Папуа — Новая Гвинея, ЮАР, Афганистан, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Бразилия, Гайана, Сальвадор и Сирия. Россия заняла 55-е место.

Ранее опрос показал, что большинство россиян готовы к путешествиям внутри страны этим летом.

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