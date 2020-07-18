Глава Пентагона запретил использование флагов конфедератов на военных объектах США

Министр обороны США Марк Эспер запретил использование флагов армии Конфедерации на американских военных объектах. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на его странице в "Твиттере".

— Флаги, которые мы вывешиваем, должны служить утверждению добра, порядка, дисциплины, отношения ко всем людям с достоинством и уважением, — отметил Эспер.

При этом запрет не распространяется на музейные выставки, памятники, места захоронений и исторические экспонаты, где использование флага не рассматривается как поддержка его Министерством обороны.