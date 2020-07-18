Глава Пентагона запретил использование флагов конфедератов на военных объектах США

Министр обороны США Марк Эспер запретил использование флагов армии Конфедерации на американских военных объектах. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на его странице в "Твиттере".
— Флаги, которые мы вывешиваем, должны служить утверждению добра, порядка, дисциплины, отношения ко всем людям с достоинством и уважением, — отметил Эспер.
При этом запрет не распространяется на музейные выставки, памятники, места захоронений и исторические экспонаты, где использование флага не рассматривается как поддержка его Министерством обороны.
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Напомним, вопросы о целесообразности памятников солдатам и генералам армии Конфедерации Юга, участвовавшим в Гражданской войне, начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм. Многие достопримечательности были снесены демонстрантами, а целый ряд памятников убрали по решению властей.