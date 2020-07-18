Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава Пентагона запретил использование флагов конфедератов на военных объектах США

Запрет не распространяется на музеи, памятники и места захоронений.

22
Post cover

Фото © AP Photo / Heather Ainsworth

Министр обороны США Марк Эспер запретил использование флагов армии Конфедерации на американских военных объектах. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на его странице в "Твиттере".

Флаги, которые мы вывешиваем, должны служить утверждению добра, порядка, дисциплины, отношения ко всем людям с достоинством и уважением, — отметил Эспер.

При этом запрет не распространяется на музейные выставки, памятники, места захоронений и исторические экспонаты, где использование флага не рассматривается как поддержка его Министерством обороны.

Напомним, вопросы о целесообразности памятников солдатам и генералам армии Конфедерации Юга, участвовавшим в Гражданской войне, начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм. Многие достопримечательности были снесены демонстрантами, а целый ряд памятников убрали по решению властей.

Выбор редакции

Loading...