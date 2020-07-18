"Всем нужна пауза". Страны ЕС не смогли согласовать семилетний бюджет в первый день саммита

Главы государств Евросоюза не достигли договорённости по вопросам бюджета на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса. Об этом стало известно по итогам первого дня внепланового саммита в Брюсселе.
— Соглашения пока нет. Всем нужна пауза. Необходимо будет вернуться к переговорам со свежими силами, — сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС.
Ещё один дипломат пояснил, что обсуждение заблокировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который по-своему видит управление фондом восстановления. В Совете ЕС отметили, что дискуссия возобновится в субботу.
Семилетний бюджет Евросоюза должен составить 1,074 триллиона евро, фонд восстановления экономики — 750 миллиардов евро.
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