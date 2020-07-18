Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии превысило 40 человек

Число жертв взрыва бензовоза в колумбийском муниципалитете Пуэбло-Вьехо достигло 41, сообщила местная радиостанция RCN.

Напомним, перевернувшаяся в ДТП возле деревни Тасахера цистерна вспыхнула, когда местные жители пытались слить из неё бензин. В пятницу в клинике города Вальедупар скончался Луис Санчес, находившийся в крайне тяжёлом состоянии. В больницах находится 31 человек. Некоторым может потребоваться пересадка кожи.

Мэр муниципалитета Пуэбло-Вьехо сообщил, что родственники жертв планируют подать иск против штата. Они намерены судиться с государством и всеми причастными к трагедии, ведь "кто-то несёт ответственность за то, что произошло".

Отмечается, что неподалёку от места происшествия находились полицейские, однако они не препятствовали попыткам слить бензин из перевёрнутой цистерны. Детали иска близких жертв неизвестны, но предполагается, что именно полиция станет главным ответчиком по этому делу. Тем не менее большинство представителей общественности уверено, что претензии необоснованны, поскольку люди сами решились на безответственный шаг.