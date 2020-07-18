"Никчёмное чучело" и "ходячая катастрофа". Трамп раскритиковал племянницу и Джона Болтона за "плохие" книги о себе

Президент США Дональд Трамп пожаловался на две вышедшие книги о нём. Первую написал бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон, вторую — племянница американского лидера Мэри Трамп.

— Во-первых, никчёмное чучело Джон Болтон, этот разжигающий войну дурак, нарушает закон (он обнародовал огромное количество секретной информации) и соглашение о неразглашении, чтобы получить авторитет и заработать несколько долларов, которые в конечном счёте всё равно достанутся правительству, — написал Трамп в "Твиттере".

— Во-вторых, Мэри Трамп, племянница, которая вообще редко появлялась и мало знает обо мне, говорит неправду о моих замечательных родителях (которые терпеть её не могли) и тоже нарушает соглашение о неразглашении. Она также нарушила закон, передав мои налоговые декларации. Она просто ходячая катастрофа, — добавил Трамп.

Американский лидер назвал себя абсолютным членом "Клуба книги месяца" и отметил, что про него написано много книг, некоторые хорошие, а некоторые плохие, но будет ещё множество.