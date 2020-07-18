Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Украинский подросток за полгода угнал десять автомобилей, велосипедов и мотоциклов

Юного угонщика удалось задержать, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

37

Фото © Pixabay

В Ровенской области Украины 16-летний подросток угнал около десяти транспортных средств за полгода. Об этом сообщает портал ТСН.

В "послужном списке" юного злоумышленника значатся велосипеды, мотоциклы и легковые автомобили, а первым экземпляром стала машина священника сельской церкви, которую он посещал.

Задержать подозреваемого удалось благодаря ориентировке на угнанную машину. Сначала он угнал один автомобиль, чтобы доехать до Волынской области, а после второй — для возвращения домой.

Сейчас юноша находится в СИЗО. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее Лайф сообщал, что прежде судимый 16-летний подросток зарезал двух мужчин под Волгоградом.

Выбор редакции

Loading...