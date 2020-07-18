Украинский подросток за полгода угнал десять автомобилей, велосипедов и мотоциклов

В Ровенской области Украины 16-летний подросток угнал около десяти транспортных средств за полгода. Об этом сообщает портал ТСН.
В "послужном списке" юного злоумышленника значатся велосипеды, мотоциклы и легковые автомобили, а первым экземпляром стала машина священника сельской церкви, которую он посещал.
Задержать подозреваемого удалось благодаря ориентировке на угнанную машину. Сначала он угнал один автомобиль, чтобы доехать до Волынской области, а после второй — для возвращения домой.
Сейчас юноша находится в СИЗО. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
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