Украинский подросток за полгода угнал десять автомобилей, велосипедов и мотоциклов

В Ровенской области Украины 16-летний подросток угнал около десяти транспортных средств за полгода. Об этом сообщает портал ТСН.

В "послужном списке" юного злоумышленника значатся велосипеды, мотоциклы и легковые автомобили, а первым экземпляром стала машина священника сельской церкви, которую он посещал.

Задержать подозреваемого удалось благодаря ориентировке на угнанную машину. Сначала он угнал один автомобиль, чтобы доехать до Волынской области, а после второй — для возвращения домой.

Сейчас юноша находится в СИЗО. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.