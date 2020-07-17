Внучка Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа

Принцесса Беатрис Йоркская, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, тайно обвенчалась с итальянским аристократом Эдоардо Мапелли-Моцци, сообщает The Guardian.

Отмечается, что о свадебной церемонии не было объявлено заранее, а её гостями стали только близкие родственники супругов. Это семейное мероприятие стало первым, которое Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп посетили после карантина.

Согласно заявлению, распространённому королевским домом, свадьба прошла 17 июля в часовне Всех Святых Виндзорского замка. Церемония состоялась согласно всем соответствующим правительственным директивам.

Пара должна была пожениться ещё 29 мая, однако бракосочетание перенесли из-за пандемии коронавируса.

36-летний Мапелли-Моцци носит титул графа и является наследником итальянской династии магнатов в сфере недвижимости. Беатрис — дочь принца Эндрю и писательницы Сары Фергюсон. Она занимает девятое место в линии наследования британского трона. Пара познакомилась осенью 2018 года во время поездки Беатрис в Италию. Известно, что у Эдоардо есть четырёхлетний сын Кристофер.