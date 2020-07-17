В США казнили третьего преступника за неделю

В США в третий раз на этой неделе привели в исполнение смертный приговор преступнику, осуждённому на федеральном уровне.

52-летний Дастин Хонкен получил смертельную инъекцию в Федеральном исправительном комплексе в городе Терре-Хот, штат Индиана. В 2005 году он был осуждён за создание сети по производству и распространению метамфетамина в штате Айова, а также убийство пятерых человек, в том числе двоих детей.

Как и другие заключённые, приговорённые к смертной казни на этой неделе, Хонкен обжаловал решение суда, но его апелляция не была удовлетворена, отмечает Федеральное бюро тюрем.

From @WClark840WHAS: Dustin Honken became the third federal inmate to be executed this week. Honken, who murdered five people, did not apologize for his crimes. Final words: "Holy Mary, mother of God, pray for me." pic.twitter.com/4NMBmvQbhA — Paul Miles (@PaulMiles840) July 17, 2020

Как сообщает издание Des Moines Register, на этой неделе также планировалось привести в исполнение приговор Киту Дуэйту Нельсону, который выкрал, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку, но казнь перенесли на 28 августа.