Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В США казнили третьего преступника за неделю

52-летний Дастин Хонкен был осуждён за создание сети по производству и распространению метамфетамина и убийство пятерых человек, включая двоих детей.

19

В США в третий раз на этой неделе привели в исполнение смертный приговор преступнику, осуждённому на федеральном уровне.

52-летний Дастин Хонкен получил смертельную инъекцию в Федеральном исправительном комплексе в городе Терре-Хот, штат Индиана. В 2005 году он был осуждён за создание сети по производству и распространению метамфетамина в штате Айова, а также убийство пятерых человек, в том числе двоих детей.

Как и другие заключённые, приговорённые к смертной казни на этой неделе, Хонкен обжаловал решение суда, но его апелляция не была удовлетворена, отмечает Федеральное бюро тюрем.

Как сообщает издание Des Moines Register, на этой неделе также планировалось привести в исполнение приговор Киту Дуэйту Нельсону, который выкрал, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку, но казнь перенесли на 28 августа.

Напомним, 14 июля в США впервые за 17 лет казнили преступника, осуждённого на федеральном уровне. Им стал 47-летний Дэниел Льюис Ли, которого в 1999 году признали виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи, включая восьмилетнюю девочку. Мужчина также являлся членом расистской группировки. 16 июля в исполнение привели приговор в отношении Уэсли Айра Перки, которого осудили за несколько преступлений, включая убийство двух человек.

Выбор редакции

Loading...