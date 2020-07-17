Минобрнауки допустило повышение стипендий до уровня МРОТ

В Министерстве науки и высшего образования прорабатывают вариант увеличения академических стипендий для студентов до уровня минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас МРОТ равен 12 130 рублей. Размер выплат могут поднять до этой суммы. В прошлом году средняя государственная академическая стипендия составила 2980 рублей.

Отмечается, что объём стипендиального фонда рассчитывают, исходя из общего количества студентов, обучающихся по очной форме на бюджетных местах. Для его увеличения могут потребоваться дополнительные бюджетные средства.