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Минобрнауки допустило повышение стипендий до уровня МРОТ

В прошлом году размер средней государственной академической стипендии составил 2980 рублей.

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Фото © Pixabay

В Министерстве науки и высшего образования прорабатывают вариант увеличения академических стипендий для студентов до уровня минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас МРОТ равен 12 130 рублей. Размер выплат могут поднять до этой суммы. В прошлом году средняя государственная академическая стипендия составила 2980 рублей.

Отмечается, что объём стипендиального фонда рассчитывают, исходя из общего количества студентов, обучающихся по очной форме на бюджетных местах. Для его увеличения могут потребоваться дополнительные бюджетные средства.

Ранее сообщалось, что в России детям из многодетных семей могут дать преимущество при поступлении в вузы.

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