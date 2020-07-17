"Приказали бежать за машиной". Отец жёстко задержанного у здания МВД рассказал свою версию конфликта

Отец экс-полицейского Руслана, которого бывшие коллеги жёстко задержали у здания МВД, рассказал Лайфу свою версию конфликта.

По его словам, всё началось с того, что бывшая возлюбленная сына, сотрудница МВД Юлия, отказалась отдавать ему деньги, которые находились у неё дома.

— Всё началось ещё 3 января. Юлия сменила замок и сказала ему больше не приходить, хотя у него там и вещи, и более миллиона рублей, — заявил Сергей, отец пострадавшего.

Он отметил, что отношения в паре разладились после конфликта, произошедшего прошлой осенью. Тогда возле дома на Руслана на автомобиле наехал мужчина, которому не понравилось, что машина Юлии якобы занимает много места.

— C переломом ноги и ушибами пролежал [Руслан] 96 дней в больнице. Сын написал заявление, до сих пор по нему тишина, хотя у Юлии была запись конфликта, но она отказалась содействовать, — сказал отец, добавив, что женщине могли заплатить виновные в конфликте.

Согласно рассказу отца, неделю назад Юлия пообещала Руслану вернуть часть денег после работы, однако на самой встрече отказалась от этого, начала кричать и звать на помощь. Прохожие вызвали сотрудников полиции, при этом, отметил Сергей, его сын "всё время был спокоен", а "истерила в этот момент только Юлия". После приезда сотрудников она заявила, что Руслан наркоман. Было принято решение доставить их обоих вместе с очевидцами в отделение, но места в автомобиле не оказалось.

Тогда полицейские, по словам отца, приказали "бежать за машиной", после чего завязалась перепалка и началось избиение. Правоохранители сломали Руслану позвоночник и погрузили в багажник. Во время дороги он смог позвонить брату, но сотрудники, услышав звонок, остановились и продолжили избивать пострадавшего.

— [В отделении] подполковник приказал оформить его по наркотикам. Сделать это должна была юная следователь, но она отказалась это делать до полной медпроверки. Тут же сыну становится плохо, была вызвана скорая. Хотя, на минуточку, она должна была быть вызвана в первую очередь, а не после оформления, — заключил Сергей.

В итоге медики смогли добраться до Руслана только спустя два часа. В больницу уже приехали брат и друзья, чтобы не позволить полицейским и Юлии вновь забрать мужчину. Отец уверяет, что врачи не обнаружили в крови его сына запрещённые вещества. Сейчас Руслан "отлёживается дома".

По словам Сергея, уголовное дело в отношении полицейских так и не было возбуждено. Всё, чего семья пострадавшего хочет сейчас, — это добиться уголовного преследования избивавших, а от Юлии им уже ничего не нужно.